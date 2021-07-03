瘦子E.SO首度跨刀吳卓源MV拍攝 混搭運動潮流完美示範「台帥」風格

人氣歌手瘦子E.SO無預警推出與吳卓源Julia合作的「better off without you」MV，由於男帥女美，被網友稱為「神仙組合」。因此，MV上線後短短不到兩天，點閱樹就超越40萬次；而瘦子在其中的穿搭，混搭了不同單品，同樣受到熱烈討論，堪稱是「台帥」風格最佳示範。

曾在知名Youtuber訪問時，自嘲說「我的作品永遠沒有辦法超越我的好看」的瘦子E.SO，一舉一動總是備受粉絲、媒體的關注。而首次與好友吳卓源合作的MV，果真就引起網路上的熱烈討論。「better off without you」的ＭＶ顛覆以往男女對唱情歌形式，選在別墅取景，以熱鬧的派對氛圍慶祝失戀。而瘦子E.SO一共換上了兩套不同造型，既符合場景的奢華感，也帶出了設定裡的「渣男」形象，讓人印象深刻。其一是紫色的丹寧夾克，裝飾了皮革領片，內搭印花T恤和同色系長褲，創造了華麗又不失個性的風格。

而瘦子E.SO身為PUMA的品牌大使，於是也克盡職責，也在MV中選穿了海軍藍帶有白色條紋的運動套裝。還搭配了多樣的飾品，營造出濃濃的復古嘻哈穿搭，讓粉絲直呼「發瘋這個組合，太養眼了！」值得一提的是，兩個不同的造型，瘦子E.SO同樣都選穿了PUMA的小白鞋，善盡了品牌大使的身份任務。