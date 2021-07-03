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芒果甜品懶人包！「芒果披薩」超鮮、日出茶太買3送1

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
新品「肉肉芒果王」與「茉茉芒果綠」，以愛文芒果冰沙創意混搭茉香綠茶。圖／日出茶太提供
新品「肉肉芒果王」與「茉茉芒果綠」，以愛文芒果冰沙創意混搭茉香綠茶。圖／日出茶太提供

盛夏是芒果的季節，也是台灣人的夏日回憶，除了剉冰上的滿滿酸甜金黃，今夏各烘焙甜點店也有多款新創意，飲品業也不免俗的以芒果入料，想鮮吃芒果挺農民、

KKday大打本島宅配免運，也能小省一筆。

在香酥的杏仁塔皮上放滿新鮮芒果，蓋上QQ寒天凍再綴以奢華金箔，這是馥漫麵包花園的新創意，另有吸睛的芒果星空，以及為父親設計的芒果千層蛋糕。創立於日本名古屋的PINEDE也推出「盛夏光芒」，入口滿是十勝鮮乳的香濃奶味與芒果香，還有將芒果與店內招牌1974烤起司蛋糕結合的芒果仲夏、包裹十勝鮮奶霜與滿滿愛文芒果的芒果生乳捲、芒果千層等。

創下「10秒賣出一條鴨賞鹹蛋糕」紀錄的伴手禮名店米樂客，則以宜蘭米研磨製作不含麩質且低熱量的「香草玫瑰芒果塔」，也有低糖無負擔的黑慕尼芒果。超創意的還有苗栗David House夏季限定推出的「芒果披薩」，以新鮮芒果搭配藍莓抹醬，炎夏特開胃。

在澳門有「糕餅界畢卡索」的Pierre Hermé，主廚El.Olor以愛文芒果製作新鮮芒果醬，搭配甜度較高的玉文芒果果肉，演繹華麗二重奏的雙重芒果蛋糕。奧瑪烘焙的「芒果爽派對」，用湯匙挖一口就可吃進7層芒果滋味，除官網預訂，也可在全家行動購、萊爾富型錄選購。

TOP烘焙房的Mango巴斯克焦香乳酪，則是將芒果冰的概念作成甜點，另有使用特選十勝鮮奶的北海道生乳Mango裸蛋糕、鮮芒果Tiramisu，即起市區滿350元免運。

去年彌月蛋糕網路聲量冠軍的橘村屋，也推出夏季限定「芒果杯杯」，內含芒果、果醬、北海道鮮奶油、雞蛋布丁與濃郁卡士達醬，口感層次豐富；多人分享可選購份量十足的「芒果寶盒」，也有酸甜滋味更鮮明的「芒果蔓越莓雙拼」。

炎夏也是手搖飲的季節，各家狂推芒果系飲品，大苑子主打「愛文芒果Double系列」，以超過兩顆新鮮芒果製成，讓人把芒果丁當珍珠吃；另有更清爽的「愛文翡翠Double」。日出茶太Chatime也有「肉肉芒果王」、「茉茉芒果綠」兩款季節限定芒果冰沙，即日起至7月15日全台門市外帶自取享飲料全品項買三送一。

此外，旅遊電商平台KKday也跨界挺農民，推出屏東枋山愛文芒果本島宅配免運、訂滿四箱再折460元的優惠方案。

橘村屋的「芒果蔓越莓雙拼」。圖／橘村屋提供
橘村屋的「芒果蔓越莓雙拼」。圖／橘村屋提供
奧瑪烘焙的「芒果爽派對」。圖／奧瑪烘焙提供
奧瑪烘焙的「芒果爽派對」。圖／奧瑪烘焙提供
大苑子愛文芒果Double系列飲品，有滿滿的芒果鮮香。圖／大苑子提供
大苑子愛文芒果Double系列飲品，有滿滿的芒果鮮香。圖／大苑子提供
馥漫麵包花園的「芒果星空」。圖／馥漫麵包花園提供
馥漫麵包花園的「芒果星空」。圖／馥漫麵包花園提供
KKday力挺屏東枋山愛文芒果，線上訂購享優惠。圖／KKday提供
KKday力挺屏東枋山愛文芒果，線上訂購享優惠。圖／KKday提供

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