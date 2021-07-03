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6大名店肉桂捲一次打包！990再享免運「限量300組」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
板橋Ponpie澎派焦糖肉桂捲。圖／KKday提供
板橋Ponpie澎派焦糖肉桂捲。圖／KKday提供

甜點宅商機驚人，旅遊電商平台KKday日前與全台第一個甜點電商平台「甜點控」合作推出「思康．司康禮盒」，開賣不到兩周就熱銷超過500組；KKday即起再獨家開賣「人氣好神捲組」，集結台北、板橋、新竹6大超夯肉桂捲名店，一共6種口味，僅在KKday平台獨家銷售，單價990元、限量300組，全台免運費，低溫冷凍宅配到府。

KKday行銷暨商務總監李沁朗表示，「思康．司康禮盒」除了創下亮眼佳績，產品頁面的造訪流量更攻佔排行榜前三名；看好宅家對於甜點的渴求，KKday趁勝追擊再推出「台灣肉桂捲人氣好神捲組」，主打一次集合北台灣人氣肉桂捲名店。

「台灣肉桂捲人氣好神捲組」中有4家來自台北市， 包括「小涼院」採法國依思妮發酵奶油製作推出的「蘋果香酥肉桂捲」；擁有台北最好吃肉桂捲美稱的「Fly cafe」主打「蒼蠅哥肉桂捲」；「Gelovery Gift」選用中藥行等級濃郁桂芯、搭配台灣自製炒黑糖所推出的濕潤版「Gaban肉桂捲」；中山區人氣排隊老宅咖啡廳「貝克宅」則推出「馬戲團肉桂捲」。

此外，另有板橋巷弄人氣名店「Ponpie 澎派」，主打自家培養老麵種精心製作而成的「焦糖肉桂捲」；新竹名店「蕎希甜點」則以美式楓糖打造、帶有奶油焦化甜味的「黏黏肉桂捲」為代表。

台北貝克宅馬戲團肉桂捲。圖／KKday提供
台北貝克宅馬戲團肉桂捲。圖／KKday提供
新竹蕎希甜點黏黏肉桂捲。圖／KKday提供
新竹蕎希甜點黏黏肉桂捲。圖／KKday提供

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