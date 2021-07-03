你也成了「課金玩家」？網友疫情期間手滑「爆買物」排行榜

在家也可以買買買！

平常很愛到處逛街購物的大家，現在是不是很不習慣呢？以前對於某些人而言，「家」可能只是一個用來睡覺和洗澡，短暫停留的地方，但自從疫情爆發以來，「長期宅家」的居家生活開始後，漸漸開始想為自己增加多一點儀式感，讓在家也變成一種質感生活。

不少網友都趁著居家期間，仔細審視屋內每個角落、發展興趣愛好，動手添購許多物品，好好投資在自己和家中的每一處！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了網友們疫情期間都手滑買了些什麼？快來看看自己買的東西是不是也在其中吧！

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18 智能手錶、手環

疫情的爆發讓許多人更加注意健康，也開始在家運動，智慧型手錶能幫大家紀錄和觀察自己的身體狀況。無論是心率還是血氧濃度都能讓你更了解身體數值和運動習慣喔～

目前Galaxy Watch、Apple Watch 6、Garmin Venu等手錶都能支援血氧偵查，大家如果有興趣的話也不妨可以去研究看看！

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15 床組、寢具

在家的時間越久，就會越在意家裡各式各樣的事物，開始改造家裡。許多人第一個注意到的就是休息的床，加強注重睡眠品質，床組跟寢具當然是必要配備啦～

在家的時間久了，床組當然要用好一點的，不少人換上好床墊或涼感床墊，不但休息得更好，也節省電費。另外，也有網友選擇換上精美花式、觸感舒服的床包，看了心情都特別愉悅呢！

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14 耳機、麥克風

因應居家上班上課，大家對於耳機和麥克風的需求越來越大，以免開會或上課時發生聽不清楚或無法回答的尷尬情況。

其次，休閒娛樂方面也需要用到耳機與麥克風，無論是視訊聚會、線上唱歌、玩線上連線遊戲時，都需要高質量的通訊配備，才能盡情享受，不會成為隊友們的絆腳石。

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13 酒

平常喜歡下班後約三五好友小酌聚餐的大家，現在是不是很不習慣呢？山不轉路轉，現在許多網友會利用視訊程式進行線上聚會，這時候配上美酒就最適合不過了，還有網友提到，會和朋友一起準備酒杯，在聚會時一起乾杯，回味一下疫情前相聚的感覺，甚至還有線上應酬呢！

趁著疫情在家的這段期間，也有不少網友學會調酒，在家裡用不同的飲料調出最適合現在心情的酒，喝上一口，更有情調的感受生活。

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10 各式廚具、鍋具

相信許多單身族住在小套房、小雅房中，平常不會添置過多的廚具，下班簡單買個便當就回到家裡。然而，現在三餐時常需要在家解決，外賣叫膩了，就激發出網友們無窮無盡的創意，開始添購料理用具，用這些厲害的廚具變出各式各樣的多國料理、街頭小吃。

看著那些熱壓吐司機、章魚燒機、鬆餅機、蒸蛋器，甚至還有煮烤兩用鍋，還以為自己並不需要，如今用電腦一一把它們訂回家，才發現原來在家也能花時間鍛鍊廚藝，輕鬆享受美食。

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9 日韓伴手禮食品

相信許多人都超級想念可以出國的時候，想當初，點一下結帳按鈕就可以買到特價機票，隨時請假說走就走，體驗各國美食和漂亮景點，一眨眼已經一年半了，台灣人最常去的日本和韓國疫情每天還是持續增加，連台灣也變得危機重重。

疫情期間，網友們會從不同管道採購各地美食，尤其是日本的伴手禮點心、韓國的泡菜等，希望能撫慰很久沒有出國散心的心靈，同時也能用食物回憶當時旅遊的美好，讓自己能更有動力去工作，並期待未來可以出國的那一天。

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8 影音串流平台

因為疫情關係，電影院暫停營業，許多網友選擇轉戰線上影音串流平台，不止可以看爆電影，還可以看到許多獨家上映的劇，宅在家裡追劇追起來。

像是Netflix就主打歐美劇，後期也增加許多泰國、日韓劇，讓許多想看甜寵、霸總劇的大家可以在家裡看個過癮。還有提供眾多陸劇的愛奇藝、各國的影劇都有的LINE TV、以電影為主的CatchPlay等供大家選擇，據說還有追劇達人把全部OTT平台都訂閱起來，想看什麼就可以看什麼，好羨慕啊！

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7 冷凍食品

自從三級警戒開始，幾乎每週都看到許多人在超市、生鮮平台囤貨採購，一次買齊整週食物，減少外出染疫風險，也有很多網購平台可以選擇，其中冷凍食品就最適合存放，隨時可以料理，也比較不容易壞掉變質。

像是早餐可以吃的蛋餅、餡餅、蔥抓餅，午晚餐可以吃的水餃，下午茶可以配的雞塊，都能從冷凍庫拿出來隨時派上用場！甚至還有家庭特別購入額外的冷凍庫，方便存放更多食物，大家最近是不是也有買了這些冷凍食品呢？

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2 Switch、電動、遊戲點數

前陣子Switch因為動物森友會一度爆紅，PS系列主機也受到關注，但還是有網友保持觀望的心情，結果在疫情期間瞬間失守，手滑就買下去啦！透過遊戲增加和朋友的聯繫，也可以打發時間，這麼好的體驗還不下單嗎？



除了買爆電動主機、遊戲片外，許多人也開始鑽研線上遊戲和手機遊戲，趕快參考看看網路溫度計的口碑排行吧！最近很受歡迎的「二之國：交錯世界」，主打宮崎駿的動畫背景，雖然被戲稱為「課之國」，還是有不少網友希望解鎖後面的關卡劇情而課金，不知道你是否也入坑了呢？

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1 泡麵、拌麵

還記得疫情初期，超市被搶購一空的貨架嗎？泡麵和拌麵是能存放最久，也不占冰箱空間的物資，這種好物絕對馬上被大家搶爆。

從台酒花雕雞泡麵、統一排骨雞麵等，到藝人曾國城推出的「曾拌麵」、炎亞綸的「炎選絕品」、蕭敬騰的「老蕭拌麵」 · 賈靜雯的「賈以食日」 · 舒淇「KiKi拌麵」、YouTuber千千的「千拌麵」等，簡單煮麵拌一拌加上一顆蛋，就是完美的宵夜，就算不太會煮飯的人也能輕鬆完成。最近網友在Dcard上推薦的則是「大拙醬拌麵」，加上醬料、起司片或是冷凍火鍋料就是一碗暖胃的美味料理。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月01日至2021年06月30日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『疫情期間網友手滑買的東西』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



