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丼飯大PK！生食丼vs熟食丼，你是哪一派？精選十間超澎湃丼飯

聯合新聞網 / MENU美食誌

好吃的丼飯帶你上天堂！新鮮美味的生食丼與料多澎湃的熟食丼讓人難以抉擇！以下順序由北到南排序，無排名之分！

佐藤精肉店

台北市/中正區、士林區

在光華商場附近的人氣丼飯店，店內販售的丼飯有分大、小碗，烤五花肉丼還有特大碗！使用點餐機點餐，必點烤五花肉丼，刷上滿滿的醬料烤得非常香，肉質嫩口感佳！下週一有新品上市，有配合Foodpanda與UberEats平台哦！（MENU美食誌YSLu提供）

漁米島·海鮮丼專賣店

台北市/大同區

中山地下街R2出口附近的海鮮丼專賣店，最受歡迎的手毬壽司是一顆顆圓形的壽司！還有小確幸、大幸福丼飯，滿滿生魚片超豐盛！鮭魚控必點鮭魚親子丼，鮭魚卵不死鹹、炙燒後的鮭魚香氣更足！防疫期間提供到店外帶與UberEats！（MENU美食誌foodywendy提供）

鮨跡日本料理

新北市/板橋區

江子翠站五號出口的澎湃丼飯店，有多達12種刺身丼，還有定食、壽司等，只開放現場候位，平日可是一位難求！用料新鮮，價格合理，搭配套餐內容更豐富，富士山黑芝麻奶酪甜點不定時推出 ！防疫期間可以用iCHEF預約訂餐哦！ （MENU美食誌M😋M提供）

坐著做。海鮮丼飯專門店

桃園市/中壢區

位於威尼斯影城二樓，中壢No.1的海鮮丼！每一碗海鮮丼的料都快滿出來！必點荒海海鮮手卷丼，有海膽、甜蝦、蝦卵、玉子燒丁與生魚片丁，還附送海苔跟松露蒸蛋，超高CP值每天限量販售！防疫期間只能致電或私訊粉專訂餐囉！（MENU美食誌chien提供）  

森川丼丼

台中市/北區、西屯區、豐原區 ｜  高雄市/楠梓區

從高雄開到台中已有三間分店的森川丼丼，販售創意且平價的丼飯！不只有生丼、熟丼、壽司，還有超浮誇的隱藏版系列！必點鮭魚花壽司，新鮮鮭魚大口吃！外帶自取打八五折，也可使用Foodpanda、inline、UberEats！（MENU美食誌鈺庭提供）

Kama-釜かま日式丼飯專門店

台中市/南屯區

公益路上受歡迎的丼飯店，販售鍋物、生食丼、熟食丼與壽司。必點特上釜揚天使海老天丼，擺滿了炸物非常浮誇！底下還有一顆炸溫泉蛋，蛋黃流入下方的飯再搭配炸物，口感非常特別！現在可利用Foodpanda、iCHEF、UberEats平台！

（MENU美食誌小手手令提供）

信兵衛 手作丼飯壽司

台中市/北區

台中超浮誇的不敗丼飯！必點特上盛合丼丼，一碗只要360元！內有鮭、鯕、鯡、鮪生魚片，大塊又鮮美！還有花枝、鮭魚卵、蝦膏、松葉蟹等，無法超越的豐盛丼飯！鮭魚控必點焦糖鮭魚握握！防疫期間推出防疫寶盒便當，外帶自取打八折！ （MENU美食誌小艾比夢饗生活提供）

肉嘞

嘉義市/西區

嘉義打卡景點「耍廢特區」的美食又上榜啦！套餐有附蒸蛋、小菜以及湯品！必點哞哞牛五花，炙燒過的牛五花肉質非常軟嫩不乾柴且香氣十足！搭配的醬料也非常夠味，喜歡重口味的會喜歡！現在可以到店自取或用Foodpanda哦！（MENU美食誌涵涵提供）

金禾KimHo

台南市/中西區

台南民生綠園附近隱藏在二樓的丼飯店，店內裝潢超大氣，整片大理石吧檯超好拍！必點綜合海鮮丼，生魚片、干貝、鮮蝦給的很大方，且用料新鮮！推薦加點漬蛋黃，特別滋味只有這裡有！現在可以電話預訂，且提供免下車取餐服務哦！ （MENU美食誌Veronica提供）

金福商店

高雄市/前金區

新崛江附近的日式丼飯，內用有無糖冰麥茶、冰檸檬水、味增湯、兩種漬菜免費吃！必點炙燒牛腹肉山富士丼，肉片淋上起司像極富士山丘，薄片牛腹肉吃起來軟嫩鹹香，日式燒肉醬香誘人涮嘴！防疫期間可致電或私訊粉專訂購哦！ （MENU美食誌李太陽提供）    

疫情期間餐廳營業時間可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

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美食誌 鮭魚 海鮮

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