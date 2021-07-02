聽新聞
test
0:00 / 0:00
車銀優的螢光LV運動鞋好炫 陳立農穿簡約俐落BERLUTI小白鞋
車銀優挾著高人氣的魅力，以「臉蛋天才」成為精品最愛之一，近日他在IG除了分享路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2022年春夏男裝秀的預告之外，也穿上了顏色相當搶鏡的全新LV Trainer運動鞋；陳立農則是以清秀小鮮肉的模樣，演繹BERLUTI Graphic休閒鞋，展現青春氣息。
路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh推出全新LV Trainer運動鞋，每一雙都經歷至少7個小時的工時，以嶄新配色帶來搶眼視覺，緹花、銀色光澤皮革、螢光等款式都以全新配色問世，鮮豔色調象徵從黎明到日落的陽光色彩，包括烈日橘、勃根地紅，搭襯屬於夏日的飽滿綠、黃色細節，鞋側是Louis Vuitton草寫體，鞋領印著#54代表品牌創始的1854年。LV Trainer靈感源於Virgil Abloh鍾愛的復古籃球鞋，搭配科技橡膠鞋底、鮮明的Monogram花卉圖案，車銀優以AMI Paris黑色背心搭配螢光黃款式，使得球鞋成為身上的亮色焦點。
陳立農則是演繹BERLUTI秋季最新Graphic休閒鞋，以簡約的白色系將BERLUTI的俐落挹注休閒品味，雙色鞋底飾以幾何鞋跟，鞋面則融合皮革、麂皮的拼接設計，以材質對比打造精緻感，鞋面飾以BERLUTI徽章和Logo印花，表現輕鬆又奢華的潮流感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言