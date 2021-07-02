車銀優的螢光LV運動鞋好炫 陳立農穿簡約俐落BERLUTI小白鞋

車銀優挾著高人氣的魅力，以「臉蛋天才」成為精品最愛之一，近日他在IG除了分享路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2022年春夏男裝秀的預告之外，也穿上了顏色相當搶鏡的全新LV Trainer運動鞋；陳立農則是以清秀小鮮肉的模樣，演繹BERLUTI Graphic休閒鞋，展現青春氣息。

路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh推出全新LV Trainer運動鞋，每一雙都經歷至少7個小時的工時，以嶄新配色帶來搶眼視覺，緹花、銀色光澤皮革、螢光等款式都以全新配色問世，鮮豔色調象徵從黎明到日落的陽光色彩，包括烈日橘、勃根地紅，搭襯屬於夏日的飽滿綠、黃色細節，鞋側是Louis Vuitton草寫體，鞋領印著#54代表品牌創始的1854年。LV Trainer靈感源於Virgil Abloh鍾愛的復古籃球鞋，搭配科技橡膠鞋底、鮮明的Monogram花卉圖案，車銀優以AMI Paris黑色背心搭配螢光黃款式，使得球鞋成為身上的亮色焦點。