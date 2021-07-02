聽新聞
test
0:00 / 0:00

車銀優的螢光LV運動鞋好炫 陳立農穿簡約俐落BERLUTI小白鞋

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
車銀優、陳立農分別詮釋當季的LV及BERLUTI鞋款。圖／取自IG、BERLUTI提供
車銀優、陳立農分別詮釋當季的LV及BERLUTI鞋款。圖／取自IG、BERLUTI提供

車銀優挾著高人氣的魅力，以「臉蛋天才」成為精品最愛之一，近日他在IG除了分享路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2022年春夏男裝秀的預告之外，也穿上了顏色相當搶鏡的全新LV Trainer運動鞋；陳立農則是以清秀小鮮肉的模樣，演繹BERLUTI Graphic休閒鞋，展現青春氣息。

路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh推出全新LV Trainer運動鞋，每一雙都經歷至少7個小時的工時，以嶄新配色帶來搶眼視覺，緹花、銀色光澤皮革、螢光等款式都以全新配色問世，鮮豔色調象徵從黎明到日落的陽光色彩，包括烈日橘、勃根地紅，搭襯屬於夏日的飽滿綠、黃色細節，鞋側是Louis Vuitton草寫體，鞋領印著#54代表品牌創始的1854年。LV Trainer靈感源於Virgil Abloh鍾愛的復古籃球鞋，搭配科技橡膠鞋底、鮮明的Monogram花卉圖案，車銀優以AMI Paris黑色背心搭配螢光黃款式，使得球鞋成為身上的亮色焦點。

陳立農則是演繹BERLUTI秋季最新Graphic休閒鞋，以簡約的白色系將BERLUTI的俐落挹注休閒品味，雙色鞋底飾以幾何鞋跟，鞋面則融合皮革、麂皮的拼接設計，以材質對比打造精緻感，鞋面飾以BERLUTI徽章和Logo印花，表現輕鬆又奢華的潮流感

陳立農詮釋BERLUTI Logo印花白色T恤19,600元、配戴Zenith Acetate淺藍色太陽眼鏡12,850元，穿Graphic白色休閒鞋34,500元。圖／BERLUTI提供
陳立農詮釋BERLUTI Logo印花白色T恤19,600元、配戴Zenith Acetate淺藍色太陽眼鏡12,850元，穿Graphic白色休閒鞋34,500元。圖／BERLUTI提供
車銀優穿AMI Paris黑色背心，搭配LV Trainer運動鞋41,600元。圖／取自IG
車銀優穿AMI Paris黑色背心，搭配LV Trainer運動鞋41,600元。圖／取自IG
車銀優穿AMI Paris黑色背心，搭配LV Trainer運動鞋41,600元。圖／取自IG
車銀優穿AMI Paris黑色背心，搭配LV Trainer運動鞋41,600元。圖／取自IG
LV Trainer運動鞋，41,600元。圖／LV提供
LV Trainer運動鞋，41,600元。圖／LV提供
車銀優穿AMI Paris黑色背心，搭配LV Trainer運動鞋41,600元。圖／取自IG
車銀優穿AMI Paris黑色背心，搭配LV Trainer運動鞋41,600元。圖／取自IG
LV Trainer運動鞋，38,900元。圖／LV提供
LV Trainer運動鞋，38,900元。圖／LV提供
陳立農詮釋BERLUTI Logo印花白色T恤19,600元、配戴Zenith Acetate淺藍色太陽眼鏡12,850元，穿Graphic白色休閒鞋34,500元。圖／BERLUTI提供
陳立農詮釋BERLUTI Logo印花白色T恤19,600元、配戴Zenith Acetate淺藍色太陽眼鏡12,850元，穿Graphic白色休閒鞋34,500元。圖／BERLUTI提供
車銀優穿AMI Paris黑色背心，搭配LV Trainer運動鞋41,600元。圖／取自IG
車銀優穿AMI Paris黑色背心，搭配LV Trainer運動鞋41,600元。圖／取自IG
陳立農詮釋BERLUTI Logo印花白色T恤19,600元、配戴Zenith Acetate淺藍色太陽眼鏡12,850元，穿Graphic白色休閒鞋34,500元。圖／BERLUTI提供
陳立農詮釋BERLUTI Logo印花白色T恤19,600元、配戴Zenith Acetate淺藍色太陽眼鏡12,850元，穿Graphic白色休閒鞋34,500元。圖／BERLUTI提供
BERLUTI Graphic白色休閒鞋，34,500元。圖／BERLUTI提供
BERLUTI Graphic白色休閒鞋，34,500元。圖／BERLUTI提供

LV 車銀優 流感

延伸閱讀

陳立農要捐100萬成神隊友 賈永婕感動後「默默去Google他是誰」

宇宙天團BTS、車銀優玩LV拼圖預告男裝大秀 這畫面太帥不敢看

超模用BURBERRY包撐住性感北半球 ITZY、少女時代都拎同款

「行走的雕像」車銀優、孔曉振出席BURBERRY比帥 李珉廷隔空性感炫腹

相關新聞

獨／東區名店DOZO驚傳熄燈 「最潮居酒屋」也難敵疫情

曾被稱作「台北最大最潮的居酒屋」，位在東區有十多年歷史的名店DOZO創作和食居酒屋也驚傳熄燈，讀者提供照片顯示，店門緊閉...

WFH廚藝爆棚必學小點／華麗的櫻桃奶酥棉花糖

作者分享：只要在基本款棉花糖中添加不同食材，就能變化出多種風味甜點。蛋白霜與檸檬、覆盆子、櫻桃等清爽的水果十分相配，這款...

車銀優的螢光LV運動鞋好炫 陳立農穿簡約俐落BERLUTI小白鞋

車銀優挾著高人氣的魅力，以「臉蛋天才」成為精品最愛之一，近日他在IG除了分享路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱L...

所有女人都要學！48歲鄭秀文大吃肉，4招練出川字腹肌

長期居家防疫，體重直線上升嗎？快來看看勵志的案例，48歲女星鄭秀文日前在微博曝光，在家中還勤奮做運動，大秀出好身材，甚至...

提前曝光宋慧喬擔任時裝公司組長的模樣？「喬妹CEO」風格有點帥！

39歲的宋慧喬不斷攀升人氣高峰，出道25年顏值更勝以往，她擔綱代言的韓國品牌MICHAA近日釋出2021早秋系列時裝，以...

WFH廚藝爆棚必學／巴斯克葡萄餅乾、蘭姆葡萄餅

編按：WFH讓你廚藝爆棚、對各式菜色躍躍欲試嗎？烘焙的愛好者，用一份「希望對方好好享用」的心情，手製的菓子或餅乾就是不一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。