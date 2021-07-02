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提前曝光宋慧喬擔任時裝公司組長的模樣？「喬妹CEO」風格有點帥！

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
宋慧喬為韓國女裝品牌MICHAA拍攝2021早秋系列形象照。圖／取自MICHAA官網
宋慧喬為韓國女裝品牌MICHAA拍攝2021早秋系列形象照。圖／取自MICHAA官網

39歲的宋慧喬不斷攀升人氣高峰，出道25年顏值更勝以往，她擔綱代言的韓國品牌MICHAA近日釋出2021早秋系列時裝，以「職場女性精緻化」為主軸的品牌，也在宋慧喬詮釋當季單品中，呼應了她《現在分手中》的人設，彷彿提前曝光了劇中女主角的模樣。

拍攝中的姊弟戀《現在分手中》韓劇，是宋慧喬和大勢男星張基龍的合作，宋慧喬在劇中飾演「The One」時裝公司設計組組長河英恩，可以預期每集將有無數精品搶著置入，而她目前代言的MICHAA也以職場女性為主要銷售對象，近日釋出的早秋「New Modern」主題以簡練、知性的氣質，表現俐落明快的造型，宋慧喬也展現出「喬妹CEO」的風格，以有別以往的浪漫甜美，帶來新鮮感。

成立於1995年的MICHAA是SISUN集團旗下韓國輕奢女裝，單件價格多落在20,000元台幣左右，長年占據韓國女裝同類銷售前5名，面料多為進口，色彩飽滿豐富；品牌另外成立的副線it MICHAA為更年輕的品牌，在用色大膽的休閒風格之中，表現都會輕齡女性的活潑氣息。

宋慧喬為韓國女裝品牌MICHAA拍攝2021早秋系列形象照。圖／取自MICHAA官網
宋慧喬為韓國女裝品牌MICHAA拍攝2021早秋系列形象照。圖／取自MICHAA官網
宋慧喬為韓國女裝品牌MICHAA拍攝2021早秋系列形象照，石榴色洋裝744美元、約台幣21,020元。圖／取自MICHAA官網
宋慧喬為韓國女裝品牌MICHAA拍攝2021早秋系列形象照，石榴色洋裝744美元、約台幣21,020元。圖／取自MICHAA官網
宋慧喬為韓國女裝品牌MICHAA拍攝2021早秋系列形象照。圖／取自MICHAA官網
宋慧喬為韓國女裝品牌MICHAA拍攝2021早秋系列形象照。圖／取自MICHAA官網
宋慧喬為韓國女裝品牌MICHAA拍攝2021早秋系列形象照，她身上的鐵鏽色羊毛西裝外套售價651美元、約台幣18,390元。圖／取自MICHAA官網
宋慧喬為韓國女裝品牌MICHAA拍攝2021早秋系列形象照，她身上的鐵鏽色羊毛西裝外套售價651美元、約台幣18,390元。圖／取自MICHAA官網
宋慧喬為韓國女裝品牌MICHAA拍攝2021早秋系列形象照。圖／取自MICHAA官網
宋慧喬為韓國女裝品牌MICHAA拍攝2021早秋系列形象照。圖／取自MICHAA官網

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