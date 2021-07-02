提前曝光宋慧喬擔任時裝公司組長的模樣？「喬妹CEO」風格有點帥！

39歲的宋慧喬不斷攀升人氣高峰，出道25年顏值更勝以往，她擔綱代言的韓國品牌MICHAA近日釋出2021早秋系列時裝，以「職場女性精緻化」為主軸的品牌，也在宋慧喬詮釋當季單品中，呼應了她《現在分手中》的人設，彷彿提前曝光了劇中女主角的模樣。

拍攝中的姊弟戀《現在分手中》韓劇，是宋慧喬和大勢男星張基龍的合作，宋慧喬在劇中飾演「The One」時裝公司設計組組長河英恩，可以預期每集將有無數精品搶著置入，而她目前代言的MICHAA也以職場女性為主要銷售對象，近日釋出的早秋「New Modern」主題以簡練、知性的氣質，表現俐落明快的造型，宋慧喬也展現出「喬妹CEO」的風格，以有別以往的浪漫甜美，帶來新鮮感。