WFH廚藝爆棚必學／巴斯克葡萄餅乾、蘭姆葡萄餅

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

編按：WFH讓你廚藝爆棚、對各式菜色躍躍欲試嗎？烘焙的愛好者，用一份「希望對方好好享用」的心情，手製的菓子或餅乾就是不一樣，搭配烘培達人簡單易懂的食譜說明，新手也能製作出美味又看起來很厲害的西點喔。

【巴斯克葡萄餅乾】

巴斯克葡萄餅乾成品。圖／優品文化 提供 巴斯克葡萄餅乾：刷上蛋黃液裝飾堅果。圖／優品文化 提供 巴斯克葡萄餅乾：將餡擠入模具中。圖／優品文化 提供 巴斯克葡萄餅乾：放入塔皮，使用叉子叉洞。圖／優品文化 提供

● 示範：張為凱老師

● 甜塔皮材料

無鹽奶油 129g

糖粉 51 g

香草莢醬 3 g

全蛋 17 g

中筋麵粉 200 g

奶粉 6 g

● 裝飾材料

蛋黃液 適量

生杏仁果 10個

蔓越莓 10個

生夏威夷豆 10個

生開心果 10個

生腰果 10個

● 葡萄杏仁餡

無鹽奶油 33g

杏仁粉 33g

糖粉 23g

全蛋 33g

低筋麵粉 33g

麥斯蘭姆酒 3g

葡萄乾 6g

蘭姆酒 4g

作法

1.將無鹽奶油、糖粉、香草莢醬混和拌勻，分兩次加入全蛋攪拌均勻，再加入中筋麵粉、奶粉混和拌勻成糰。

2.放在塑膠袋上（可使用一個塑膠袋剪開成一大張），放上麵糰蓋上另一張塑膠袋，冷藏40分鐘冰硬。

3.麵糰沾上高筋麵粉滾圓搓長，擀成厚度約0.5公分（可使用厚度尺輔助），冷凍30分鐘，使用直徑6公分圓形壓模，壓出10片塔皮，每片約21公克（剩下塔皮先冰冷凍備用）。

4.準備10個金色烘烤模，放入塔皮，使用叉子叉洞，烤箱預熱上下火160/140℃，放入烤箱，烤約25～30分取出。

5.葡萄乾加入蘭姆酒浸泡隔夜。

6.將無鹽奶油放室溫回軟，篩入杏仁粉、糖粉混和拌勻，依序加入全蛋、低筋麵粉拌勻，最後加入麥斯蘭姆酒、過篩蘭姆葡萄乾混和拌勻，裝入擠花袋中。

7.將葡萄杏仁餡擠入模具中，每個約18公克。

8.將備用的塔皮取出，使用壓模再壓出10片塔皮，蓋在餡上，刷上蛋黃液，裝飾上堅果，放入烤箱上下火160/140℃，烤約25～30分取出。

【蘭姆葡萄餅】

蘭姆葡萄餅：分割成7×4公分，每片約15公克。圖／優品文化 提供 蘭姆葡萄餅：擠上奶油餡。圖／優品文化 提供 蘭姆葡萄餅：擺上葡萄乾再擠上5公克的奶油餡。圖／優品文化 提供

● 示範：張修銘老師

● 餅乾體材料

無鹽奶油 266g

糖粉 144g

香草醬 3.8g

全蛋 95g

低筋麵粉 342g

杏仁粉 76g

● 酒漬蘭姆葡萄材料

葡萄乾 140g

蘭姆酒 100g

● 奶油餡材料

無鹽奶油 250g

糖粉 88g

● 作法

1.將無鹽奶油室溫回軟加入糖粉、香草醬拌勻，分次加入全蛋混和均勻，最後加入低筋麵粉、杏仁粉拌勻成麵糰，放入塑膠袋中冷藏2小時。

2.麵糰撒上高筋麵粉，擀成厚0.5公分（可使用厚度尺輔助），放入冷凍冰10分鐘，分割成7×4公分，每片約15公克。

3.取一烤盤布放在烤盤上，再整齊排上餅乾，烤箱預熱上下火180/150℃，放入烤箱，烤約15～20分，取出放涼。

4.將葡萄乾加蘭姆酒浸泡1個晚上，過濾備用。

5.無鹽奶油、糖粉混和打發至原本的兩倍大，使用扁形鋸齒花嘴，將奶油餡裝入擠花袋中。

6.將放涼餅乾有紋路的朝下，擠上奶油餡，每個5公克，再擺上酒漬蘭姆葡萄約8公克，再擠上5公克的奶油餡，蓋上另一片餅乾兩兩一組。

【以上摘文選自《贈禮の菓子》、作者：張修銘、張為凱、出版社：優品文化 提供、整理：記者柯意如】

書名／《贈禮の菓子》、作者／張修銘、張為凱、圖／優品文化 提供

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