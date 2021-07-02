勤保養卻讓戴口罩肌膚出狀況！「4招減法」養出雞蛋肌

這陣子大家都戴口罩，但也有許多人會發現，自己肌膚並沒有特別的脆弱，但勤於保養後，也會定期更換保養品，但怎麼皮膚狀況就是不見好，敏感症狀也一直好發。檢視後，才發現為了追求肌膚的乾淨感，很多人習慣早晚都使用清潔產品洗臉，保養程序一道也沒省略，卻落得如此下場，以下4點可能會導致敏感肌膚出現的狀況，也提醒著大家，現在氣候多變「減法保養」才是養膚之道。

過度清潔臉部

想要臉部乾淨清爽，常透過洗臉帶來舒暢感。然而洗臉次數過多，容易把臉上保護水分及油脂洗掉，肌膚就會顯得特別乾燥，甚至出更多的油。清潔過度可能會造成肌膚的傷害，同時也會造成肌膚的過度磨損，因此敏感肌可能就會隨之而來。

頻繁深層清潔

所謂的深層清潔，並非跟洗臉的作用一樣，如常使用深層清潔面膜等。過度的深層清潔，可能會增加肌膚的負擔，導致變成敏感肌膚、毛孔粗大的問題，這樣一來，毛孔堆積污垢的機會就更多了。

過度去角質

無論是市面上的溫和去角質、礦物性去角質，對於肌膚清潔來說，過於頻繁就會帶給肌膚過大的壓力，使得肌膚變得更脆弱，肌膚角質被過度的清潔之後，肌膚也會減少對外的抵禦能力，這樣一來敏感肌膚的狀況就會出現。

繁瑣的保養，反而讓肌膚越不穩定