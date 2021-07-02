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勤保養卻讓戴口罩肌膚出狀況！「4招減法」養出雞蛋肌
這陣子大家都戴口罩，但也有許多人會發現，自己肌膚並沒有特別的脆弱，但勤於保養後，也會定期更換保養品，但怎麼皮膚狀況就是不見好，敏感症狀也一直好發。檢視後，才發現為了追求肌膚的乾淨感，很多人習慣早晚都使用清潔產品洗臉，保養程序一道也沒省略，卻落得如此下場，以下4點可能會導致敏感肌膚出現的狀況，也提醒著大家，現在氣候多變「減法保養」才是養膚之道。
過度清潔臉部
想要臉部乾淨清爽，常透過洗臉帶來舒暢感。然而洗臉次數過多，容易把臉上保護水分及油脂洗掉，肌膚就會顯得特別乾燥，甚至出更多的油。清潔過度可能會造成肌膚的傷害，同時也會造成肌膚的過度磨損，因此敏感肌可能就會隨之而來。
頻繁深層清潔
所謂的深層清潔，並非跟洗臉的作用一樣，如常使用深層清潔面膜等。過度的深層清潔，可能會增加肌膚的負擔，導致變成敏感肌膚、毛孔粗大的問題，這樣一來，毛孔堆積污垢的機會就更多了。
過度去角質
無論是市面上的溫和去角質、礦物性去角質，對於肌膚清潔來說，過於頻繁就會帶給肌膚過大的壓力，使得肌膚變得更脆弱，肌膚角質被過度的清潔之後，肌膚也會減少對外的抵禦能力，這樣一來敏感肌膚的狀況就會出現。
繁瑣的保養，反而讓肌膚越不穩定
塗塗抹抹的程序，是每個保養控每天安心的舉動。堆疊過多的保養品，也可能導致肌膚沒辦法好好的呼吸。就拿防曬、隔離當例子，許多女生會先塗粉底液、隔離霜，再上BB霜，但其實以上這幾樣東西大同小異，反而讓肌膚沒辦法真的呼吸，加上晚上又要開始漫長的卸妝、清潔等程序，這樣的惡性循環，反而容易導致肌膚過度的磨損而轉變成敏感肌。
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