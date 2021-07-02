暑假宅在家也能玩！樂天市場精選「7大夜市必玩遊戲」

全國中小學將於7月2日舉行結業式，迎接暑假的來臨，今年受到疫情影響，大眾減少不必要的出門、避免到人多擁擠的場所，許多夜市也紛紛自主暫停營業，只能宅在家上網購入玩具來消磨時間。樂天市場觀察發現，近一個月站上相關「多人遊戲」、「趣味玩具」的搜尋量較去年同期上升約4成，銷售量也約有35%的成長，顯見居家娛樂逐漸成為宅在家舒緩放鬆的重要法寶。樂天市場精選7大夜市必玩的遊戲，像是看似靠運氣、實際需要技巧的「復古彈珠台」，以及訓練肌力與準度的「棒球九宮格組合」與「飛鏢遊戲」、小朋友最愛的「釣魚機」等，讓消費者宅在家，也能練手感，彌補無法逛夜市的遺憾。

「復古彈珠台」是夜市裡的經典遊戲，不僅造型懷舊，配件提供的紙卡還可以自行設定獎勵，自己一個人玩相當療癒、家人同樂也能增添樂趣；「攜式棒球九宮格組合」是需要靠技巧、訓練準度與控球術的遊戲，球網的設計還能秒變足球門，一款遊戲多種玩法；「法國Janod 磁性趣味標靶－飛鏢遊戲」為鍛鍊手指平衡、手軸出力的趣味遊戲，安全的磁吸性標靶、可愛的法式插畫，適合有小孩的家庭遊戲、互動；「荷蘭BS丟罐子」是七、八年級生記憶中的復古童玩，宅在家就可以帶著孩子一起遊戲，體驗兒時回憶；「荷蘭BS三色保齡球」的不同木瓶顏色可以自行設定規則，玩出不同樂趣，適合各種年齡層及場合遊玩；「夜市釣魚機」把小朋友最愛的夜市釣魚機搬回家，親子釣魚競賽隨時開戰；「双美童玩套圈圈」的造型可愛、色彩豐富，可以透過不同數字、顏色計分，多種玩法樂趣無窮。 肌動救圓「攜式棒球九宮格組合」，樂天市場特價2,899元。圖／樂天市場提供 麗兒采家「荷蘭BS三色保齡球」，原價1,520元、樂天市場特價1,162元。圖／樂天市場提供 樂天市場精選7大夜市必玩遊戲，宅在家防疫也可以親子同樂。圖／樂天市場提供 mama papa親子網「双美童玩套圈圈」，原價399元、樂天市場特價299元。圖／樂天市場提供 塔克玩具百貨「夜市釣魚機」，原價390元、樂天市場特價265元。圖／樂天市場提供 葉子小舖「復古彈珠台」，原價1,310元、樂天市場特價890元。圖／樂天市場提供 mama papa親子網「法國Janod磁性趣味標靶－飛鏢遊戲」，原價999元、樂天市場特價710元。圖／樂天市場提供