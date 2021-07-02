「基哥也有少女心」 基努李維小甜甜造型 捍衛長髮靠萌萌丹寧小髮夾
因《捍衛任務4（John Wick: Chapter4）》而在柏林進行拍攝的基努李維（Keanu Reeves），抵達片場以捍衛任務系列的招牌中長髮現身，卻以56歲的帥氣詮釋可愛的丹寧蝴蝶結小髮夾，影評人「膝關節」粉絲專頁的網友留言表示「基哥也有少女心」、「小甜甜真人版開拍了」。
《捍衛任務4》卡司除了基努李維，還有真田廣之、甄子丹參與演出，堪稱集結多國老帥性格男演員，基努李維也延續此系列的電影造型，蓄著帥氣中分及肩長髮，並出動各式各樣的瀏海鴨嘴夾，路邊攤Style的髮飾相當親民，丹甯蝴蝶結洋溢少女情懷，IG@adoringkeanu還有粉絲留言表示「Omg are you ok？」，顯然受到不小的驚嚇，相當搞笑。
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