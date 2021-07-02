獨／東區名店DOZO驚傳熄燈 「最潮居酒屋」也難敵疫情

曾被稱作「台北最大最潮的居酒屋」，位在東區有十多年歷史的名店DOZO創作和食居酒屋也驚傳熄燈，讀者提供照片顯示，店門緊閉，店內已拆裝打包整理，記者去電無人接聽，官方粉絲頁也沒有任何訊息，頁面停留在6月中旬提供外賣的優惠資訊。

DOZO創立於2005年，媒體與網友稱作為「台北市最大最潮的日式居酒屋」，讓它聲名大噪的創意之一，是將伸展台搬進店內，消費者一邊用餐還可欣賞各式演出，像是吸睛的太鼓表演也登上舞台，讓不少海外旅客點名造訪；此外，不時有藝人到此消費，也屢創話題。

居酒屋型態的餐飲名店，是非也多，DOZO曾傳出經營權糾紛，去年股東改選出任總經理的蘇姓男子，在巡店時被三名惡煞埋伏攻擊，事後表示懷疑與總經理大位有關，此事最終在一審前雙方達成和解撤告。

DOZO距離國父紀念館站步行約5分鐘 ，算得上是東區風格與美味兼具的餐廳，不少美食家評為「具備日本料理的水準」；位在東區，店門氣派、店內雅致，除了創意和食料理、特色演出，也備有專業的吧檯區，最常被當作話題的吧檯上兩管巨大的生啤酒，可直送各VIP包廂。