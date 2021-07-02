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重溫宮崎駿「天空之城」的感動 吉卜力工作室攜手Seiko打造限量表

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
「天空之城」上映35週年後，吉卜力工作室與Seiko合作，推出限量聯名表款，讓熱愛這部電影的人，能時時重溫當時的感動。圖／Seiko提供
「天空之城」上映35週年後，吉卜力工作室與Seiko合作，推出限量聯名表款，讓熱愛這部電影的人，能時時重溫當時的感動。圖／Seiko提供

動畫大師宮崎駿成立的吉卜力工作室，於1986年上映的第一部長篇動畫電影「天空之城」，所展現的豐富想像力、超凡背景設定、獨特視覺效果和精湛的敘事，至今仍為人所津津樂道。因此，在上映35週年後，吉卜力工作室與Seiko合作，推出限量聯名表款，讓熱愛這部電影的人，能時時重溫當時的感動。

總是與日本動漫聯名的Seiko過去也曾經推出過宮崎駿大師另一名作「紅豬」的表款，同樣受到藏家歡迎，此次延續了相同的概念，將「天空之城」的元素，運用在腕表設計上，同時體現了日本現代文化與製表的精神。該部電影，講述了男主角繼承了父親夢想、因而與女主角一起尋找傳說中的飛行城市「拉普達」的冒險故事，Seiko便以此為主題打造全新Presage聯名表款。並請來琺瑯職人橫澤滿跨刀，負責監修的琺瑯表盤，將劇中神秘飛行石經典重現。同樣的元素，也採用玻璃材質來裝飾時表冠上；添加縫線裝飾的馬臀皮帶內側還壓印了拉普達石碑的花紋，進一步強化了懷舊氛圍。

表盤及表冠圖紋皆將劇中神秘飛行石經典重現，並於表帶內側印有「拉普達」石碑的花紋。圖／Seiko提供
表盤及表冠圖紋皆將劇中神秘飛行石經典重現，並於表帶內側印有「拉普達」石碑的花紋。圖／Seiko提供

聯名腕表採用了內側防眩鍍膜的雙弧面藍寶石鏡面，因此，在任何角度下辨時都不易變形。搭載的新型號6R31機芯規格與這與高性能機械6R35機芯完全相同，但具備約70小時的動力儲存，更符合配戴習慣。值得一提的是，過去搭配6R35機芯的表款，多會有在6點鐘方向，加上日期顯示。然而，此次聯名表款為了凸顯出天空之城「拉普達」初始懷舊且神聖的世界觀，所以取消了這項功能。但在其他細節也顯現出動畫中諸多關鍵元素，包含像是發想自鐘塔的羅馬數字時標、以及復古的「眼鏡式指針」一同呈現出令人懷念的情節感受。

Seiko Presage吉卜力工作室「天空之城」聯名表，精鋼表殼、琺瑯表盤，搭載6R31機芯，具70小時動力儲存，台灣限量50只46,000元。圖／Seiko提供
Seiko Presage吉卜力工作室「天空之城」聯名表，精鋼表殼、琺瑯表盤，搭載6R31機芯，具70小時動力儲存，台灣限量50只46,000元。圖／Seiko提供

Seiko Presage吉卜力工作室「天空之城」聯名表，附有專屬珍藏表盒。圖／Seiko提供
Seiko Presage吉卜力工作室「天空之城」聯名表，附有專屬珍藏表盒。圖／Seiko提供

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