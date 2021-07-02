業績狂跌40%！歷峰出手收購李英愛、《我的上流世界》金瑞亨著用DELVAUX
與LVMH、開雲集團（Kering）同屬全球頂尖奢侈品集團的歷峰集團（Richemont），日前宣布收購比利時皮件品牌DELVAUX全部股份，也是品牌自1997年收購Lancel之後納入的包款品牌；DELVAUX以手工製作的頂級匠藝聞名，在多部韓劇例如《我的上流世界》中成為女主的配件，在疫情衝擊中2021年全球業績下滑40%，歷峰集團未來將帶它下凡，進入電商的世界。
歷峰集團以珠寶腕表包括卡地亞、梵克雅寶、沛納海等為主，以及Dunhill、Chloé等精品，即使在新冠疫情中，2021年淨利潤仍有38%的漲幅。比利時頂級皮具DELVAUX成立於1829年，為目前歷史最悠久的奢侈皮件品牌，目前全球約有50家專門店，在法國、比利時共設有三處工坊，堅持手工打造、每年產量僅15,000個左右，前任品牌前創意總監Christina Zeller曾以「我們的消費者不會希望人人都有DELVAUX」為傲，2011年香港馮氏集團（Fung Group，原香港利豐集團Li & Fung Group）與新加坡國有投資公司淡馬錫共同收購DELVAUX，不久之後即積極尋找買家，如今外媒報導以5億至6億美元賣給歷峰集團。
2020年11月，歷峰集團宣布與阿里巴巴集團共同投資電商平台FARFETCH，未來也將扶持DELVAUX晉身電商行列。DELVAUX目前在台灣由美之心（Minoshin）代理，於台北BELLAVITA 寶麗廣塲開設專門店，品牌旗下以Brillant、Tempête兩個包款最為經典，每年度推出的國家Les Miniatures袖珍包也成為吸睛的小玩意兒，去年的中國版麻將、福字版，更被網友瘋傳；韓劇《我的上流世界》金瑞亨在最後兩集數度演繹Brillant、Tempête，《夫婦的世界》金喜愛也拎Brillant和小三對峙，「氧氣美女」李英愛則是曾經以煙灰色Tempête作為配件，舉手投足都是巨星風采。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言