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業績狂跌40%！歷峰出手收購李英愛、《我的上流世界》金瑞亨著用DELVAUX

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
李英愛、金喜愛、金瑞亨都曾選搭過DELVAUX包款。圖／DELVAUX提供、取自jtbc IG、截自NETFLIX
李英愛、金喜愛、金瑞亨都曾選搭過DELVAUX包款。圖／DELVAUX提供、取自jtbc IG、截自NETFLIX

與LVMH、開雲集團（Kering）同屬全球頂尖奢侈品集團的歷峰集團（Richemont），日前宣布收購比利時皮件品牌DELVAUX全部股份，也是品牌自1997年收購Lancel之後納入的包款品牌；DELVAUX以手工製作的頂級匠藝聞名，在多部韓劇例如《我的上流世界》中成為女主的配件，在疫情衝擊中2021年全球業績下滑40%，歷峰集團未來將帶它下凡，進入電商的世界。

歷峰集團以珠寶腕表包括卡地亞、梵克雅寶、沛納海等為主，以及Dunhill、Chloé等精品，即使在新冠疫情中，2021年淨利潤仍有38%的漲幅。比利時頂級皮具DELVAUX成立於1829年，為目前歷史最悠久的奢侈皮件品牌，目前全球約有50家專門店，在法國、比利時共設有三處工坊，堅持手工打造、每年產量僅15,000個左右，前任品牌前創意總監Christina Zeller曾以「我們的消費者不會希望人人都有DELVAUX」為傲，2011年香港馮氏集團（Fung Group，原香港利豐集團Li & Fung Group）與新加坡國有投資公司淡馬錫共同收購DELVAUX，不久之後即積極尋找買家，如今外媒報導以5億至6億美元賣給歷峰集團。

2020年11月，歷峰集團宣布與阿里巴巴集團共同投資電商平台FARFETCH，未來也將扶持DELVAUX晉身電商行列。DELVAUX目前在台灣由美之心（Minoshin）代理，於台北BELLAVITA 寶麗廣塲開設專門店，品牌旗下以Brillant、Tempête兩個包款最為經典，每年度推出的國家Les Miniatures袖珍包也成為吸睛的小玩意兒，去年的中國版麻將、福字版，更被網友瘋傳；韓劇《我的上流世界》金瑞亨在最後兩集數度演繹Brillant、Tempête，《夫婦的世界》金喜愛也拎Brillant和小三對峙，「氧氣美女」李英愛則是曾經以煙灰色Tempête作為配件，舉手投足都是巨星風采。

中國Les Miniatures袖珍包系列在2020年引起網友瘋傳。圖／取自DELVAUX官網
中國Les Miniatures袖珍包系列在2020年引起網友瘋傳。圖／取自DELVAUX官網
《我的上流世界》金瑞亨詮釋DELVAUX Tempête包款。圖／截自NETFLIX
《我的上流世界》金瑞亨詮釋DELVAUX Tempête包款。圖／截自NETFLIX
DELVAUX的Les Miniatures袖珍包義大利版相當可愛。圖／取自DELVAUX官網
DELVAUX的Les Miniatures袖珍包義大利版相當可愛。圖／取自DELVAUX官網
李英愛選拿煙灰色Tempete包款，綻放巨星光采。圖／DELVAUX提供
李英愛選拿煙灰色Tempete包款，綻放巨星光采。圖／DELVAUX提供
《我的上流世界》金瑞亨（右）選搭DELVAUX Brillant。圖／截自NETFLIX
《我的上流世界》金瑞亨（右）選搭DELVAUX Brillant。圖／截自NETFLIX
金喜愛在《夫婦的世界》選用DELVAUX Brillant黑色牛皮中型肩背手提包，售價19萬7,600元。圖／取自jtbc.co.kr
金喜愛在《夫婦的世界》選用DELVAUX Brillant黑色牛皮中型肩背手提包，售價19萬7,600元。圖／取自jtbc.co.kr
DELVAUX Tempête Supple Calf包款，18萬4,900元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Tempête Supple Calf包款，18萬4,900元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Brillant Box Calf包款，20萬5,900元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Brillant Box Calf包款，20萬5,900元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX的Les Miniatures袖珍包系列足以看出品牌堅持的細緻工藝。圖／DELVAUX提供
DELVAUX的Les Miniatures袖珍包系列足以看出品牌堅持的細緻工藝。圖／DELVAUX提供
金喜愛（左）在韓劇《夫婦的世界》身穿Max Mara大衣，手拎Brillant黑色牛皮中型肩背手提包，壓制小三韓素希。圖／取自jtbc IG
金喜愛（左）在韓劇《夫婦的世界》身穿Max Mara大衣，手拎Brillant黑色牛皮中型肩背手提包，壓制小三韓素希。圖／取自jtbc IG

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