不用億萬身家！也能跟周董一樣有好品味 還可以穿上身

還記得近日，國際知名拍賣場蘇富比（Sotheby）邀請「天王」周杰倫擔任客座策展人，還意外曝光了周董家中也收藏了塗鴉藝術家Jean-Michel Basquiat的大作。除了彰顯了他的好品味之外，也透露出其財力深厚。然而，Dr. Martens讓喜愛塗鴉藝術的人圓夢，不用付出億元代價，還能把Jean-Michel Basquiat的畫作穿上身。

根據蘇富比近期的紀錄，已故塗鴉藝術家Jean-Michel Basquiat在1985年創作的「無題」，拍出超過10億元的天價。並非人人都能把他的畫作收藏在家中，但Dr. Martens繼去年首度與Jean-Michel Basquiat基金會合作，推出聯名靴款後。今年，則再度攜手，以「Untitled」、「Pez Dispenser」畫作為主題，運用在招牌的1460八孔馬汀靴和1461三孔馬汀鞋上。兩款皆有高辨識度的馬汀後跟拉環、鞋底及鞋墊處的聯名特色，及搶眼的鞋帶配飾。讓喜愛Jean-Michel Basquiat風格的人，不用付出高昂代價，還能穿上腳。