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不用億萬身家！也能跟周董一樣有好品味 還可以穿上身

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Crocs x BEAMS聯名Crocs Classic All- Terrain Outdoor Clog鞋2,860元。圖／Crocs提供
Crocs x BEAMS聯名Crocs Classic All- Terrain Outdoor Clog鞋2,860元。圖／Crocs提供

還記得近日，國際知名拍賣場蘇富比（Sotheby）邀請「天王」周杰倫擔任客座策展人，還意外曝光了周董家中也收藏了塗鴉藝術家Jean-Michel Basquiat的大作。除了彰顯了他的好品味之外，也透露出其財力深厚。然而，Dr. Martens讓喜愛塗鴉藝術的人圓夢，不用付出億元代價，還能把Jean-Michel Basquiat的畫作穿上身。

根據蘇富比近期的紀錄，已故塗鴉藝術家Jean-Michel Basquiat在1985年創作的「無題」，拍出超過10億元的天價。並非人人都能把他的畫作收藏在家中，但Dr. Martens繼去年首度與Jean-Michel Basquiat基金會合作，推出聯名靴款後。今年，則再度攜手，以「Untitled」、「Pez Dispenser」畫作為主題，運用在招牌的1460八孔馬汀靴和1461三孔馬汀鞋上。兩款皆有高辨識度的馬汀後跟拉環、鞋底及鞋墊處的聯名特色，及搶眼的鞋帶配飾。讓喜愛Jean-Michel Basquiat風格的人，不用付出高昂代價，還能穿上腳。

同樣再度合作的包括了Crocs和日本時尚品牌BEAMS，共推出兩個鞋款共計四件單品。作為雙方的第四次聯名，這系列以戶外及軍事風為靈感，在Crocs經典的All Terrain Clog款式基礎上，結合了街頭及實用功能。其中的Classic All- Terrain Outdoor Clog鞋，除了有更加堅固的鞋底之外，還添加儲存功能的口袋設計，可根據自身喜好，方便移除或配戴。值得一提的是，這次聯名系列，也是首次在全球銷售，台灣消費者亦可入手。

Dr. Martens X Jean-Michel Basquiat聯名1460八孔馬汀靴7,280元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens X Jean-Michel Basquiat聯名1460八孔馬汀靴7,280元。圖／Dr. Martens提供
Crocs x BEAMS聯名Classic All-Terrain Military Clog鞋2,860元。圖／Crocs提供
Crocs x BEAMS聯名Classic All-Terrain Military Clog鞋2,860元。圖／Crocs提供
Crocs x BEAMS聯名Crocs Classic All- Terrain Outdoor Clog鞋2,860元。圖／Crocs提供
Crocs x BEAMS聯名Crocs Classic All- Terrain Outdoor Clog鞋2,860元。圖／Crocs提供
想跟周董一樣，擁有Jean-Michel Basquiat畫作，Dr. Martens聯名靴是最佳入門單品。圖／Dr. Martens、Sotheby提供
想跟周董一樣，擁有Jean-Michel Basquiat畫作，Dr. Martens聯名靴是最佳入門單品。圖／Dr. Martens、Sotheby提供
Dr. Martens X Jean-Michel Basquiat聯名1461三孔馬汀鞋6,880元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens X Jean-Michel Basquiat聯名1461三孔馬汀鞋6,880元。圖／Dr. Martens提供
Crocs x BEAMS聯名Classic All-Terrain Military Clog鞋2,860元。圖／Crocs提供
Crocs x BEAMS聯名Classic All-Terrain Military Clog鞋2,860元。圖／Crocs提供

蘇富比 藝術家

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