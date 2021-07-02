清水王塔米糕等5家排隊小吃 新光三越美食箱一鍵送到家

全台防疫升級期間，就連在國內各縣市移動或旅遊，都成了一種限制，也對各地美食餐飲造成衝擊。新光三越團隊5月下旬起，積極與台灣各地知名老字號接洽，以「一甲子美食」概念出發，集結全台五家超越半百的知名老店，包括台中70年老店王塔米糕店、彰化傳承百年的范氏肉圓生、嘉義排隊美食林聰明沙鍋菜、高雄老左營汾陽餛飩，還有台東老東芳青草茶，新光三越特別集結台灣五家知名美食老店，獨家推出全台限量1千組的「一甲子好飽包」美食箱，讓民眾在家就可用美食懷念當地的好滋味。

★台中王塔米糕店米糕

曾榮獲台灣十大特色招牌飯，70年老店的清水王塔米糕，採用屏東圓糯米與上好滷豬肉搭配蚵乾的鮮味，淋上一匙獨家祖傳滷汁與自製的米辣醬。米糕做法家傳三代堅守最初的傳統風味 ，口耳相傳成為清水地區最具風味的傳統小吃。

★彰化范氏肉圓生肉圓

曾榮獲台灣十大小吃食品金牌獎、特殊風味獎，傳承123年，從全台第一顆肉圓的創始，代代相傳至今已第四代，內餡竹筍丁飽滿、外型呈三角狀及獨家醬汁，是北斗肉圓的代表。

★嘉義林聰明沙鍋魚頭沙鍋菜

嘉義有名的排隊美食，曾登上國際Netflix世界小吃節目，68年老店，傳承三代店至今，招牌沙鍋菜十分講究，濃厚高湯天天熬煮10小時，嚴選新鮮非基改食材，大骨高湯加上精選大白菜、扁魚、木耳、蝦米、豆腐、豆皮、蒜頭、辣椒、蔥、豬三層肉及特製沙茶，融合香濃入味極為鮮美的一鍋。

★高雄老左營汾陽餛飩

67年老店，月銷萬顆餛飩，創業初期在店裡與一位福州伯結緣後，得其傳授製做餛飩內餡的獨家秘方，加上阿嬤堅持嚴選使用溫體豬後腿肉，每天純手工包製。在左營第二公有市場發跡，經口耳相傳媒體報導打響名號，成為無數遊子最牽掛的左營在地小吃。

★台東老東芳青草茶

63年老店，起初以批藥草起家，後來運用多年的草本經驗，開發對人體無負擔的養生飲品，是老台東人家喻戶曉的老品牌。店家堅持古法傳承的熬製步驟，每一口都喝的到原始清香。