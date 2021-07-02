居家賣場約「視訊」！無印良品、特力屋推線上諮詢服務

防疫期間，消費者減少出門，但對於想要裝潢房子，或趁著在家時，想為家中重新規畫動線、家具，卻不知道該如何下手嗎？居家賣場業者再推新招式，邀消費者「視訊」，MUJI無印良品推出線上家具配置諮詢服務，由專業顧問幫客戶量身打造家具規畫與動線；特力屋也推出廚具裝修低接觸丈量服務，同樣透過線上、視訊能完成相關諮詢與配置服務。

無印良品發現，大家花在家裡的時間很多，因此許多動線、家具的多功能性變得很重要，不少人都想要重新規畫，特別是動線、收納等，例如入口玄關，就建議可以放耐壓收納箱，可坐可收納，而客廳可能也會變成辦公場合，一張可摺疊桌或木製桌板，滿足不同生活型態與需求。

廚房則能用橡木收納櫃或SUS層架系列，作為相關收納，而對於家中空間配置有困擾，則能夠到官網線上預約家具配置諮詢服務，有專業家具配置顧問與顧客預約對談，透過視訊、尺寸丈量，能為顧客帶來最好的生活。即日起至7月28日，購買家具系列單筆滿1萬元免運費，滿4萬元送橡木薄型收納架。