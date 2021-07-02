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消基會抽驗市售香蕉 1件農藥殘留不符日本標準

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
消基會今公布4月在雙北、台中市、台南市及高雄市的量販店、超市、水果行等通路購買的香蕉農藥殘留檢測結果，共檢測16件，其中2件檢出百克敏、白克列、益達胺。圖／消基會提供
消基會今公布4月在雙北、台中市、台南市及高雄市的量販店、超市、水果行等通路購買的香蕉農藥殘留檢測結果，共檢測16件，其中2件檢出百克敏、白克列、益達胺。圖／消基會提供

台灣外銷日本的香蕉分別在今年3月、4月遭檢出百克敏、第滅寧農藥殘留消基會今公布4月在雙北、台中市、台南市及高雄市的量販店、超市、水果行等通路購買的香蕉農藥殘留檢測結果，共檢測16件，其中2件檢出百克敏、白克列、益達胺，雖均未超過台灣容許標準，但益達胺超出日本的農藥殘留容許量。

消基會「消費者報導」雜誌發行人胡峰賓指出，本次測試16件香蕉樣品，有2件樣品檢出農藥殘留，其中1件檢出「白克列」及「益達胺」兩種農藥，另1件檢出「百克敏」。白克列、百克敏檢驗報告結果為0.20 ppm，均剛好等於容許量；「益達胺」檢驗報告結果為0.06 ppm，小於容許量0.5 ppm。

胡峰賓說，用於葉黑星病的白克列，我國標準訂得比日本嚴格（台灣為0.2 ppm，日本則為0.6 ppm），白克列對眼睛有刺激性，對水生生物有毒並具長期影響，應避免釋放到環境中；至於使用於防止葉黑星病及炭疽病的百克敏，台日標準相同（均為0.02 ppm），百克敏恐暫時導致嚴重的眼睛傷害和皮膚刺激，若吞食也可能致命；「益達胺」檢出量雖低於國內限量的0.5 ppm，但卻高於日本限量的0.04 ppm，這種類尼古丁殺蟲劑即使低劑量仍有毒性，且藥劑為水溶性，容易流入水生棲地，影響水中生物。

胡峰賓說，農藥殘留微量，或許毒性不大，但食用香蕉這類的帶皮水果，仍應先用清水清洗。消基會董事麥富德則表示，香蕉熱量不低，一次不要食用過多，一天最好不要超過1.5根，由於香蕉含高鉀、高澱粉量，腎功能異常、糖尿病患者不宜多吃。

消基會也建議政府，先前銷日香蕉檢出農藥殘留事件後，農糧署表示將加強產地抽驗、品質控管，而本次檢驗結果剛好屆臨殘留標準，如果再多一點就超標，呼籲農糧單位落實產品把關，追蹤來源，並進行輔導改善及後續追蹤。

此外，消基會說，政府應考慮將農藥使用範圍與標準一致化管理，以免因為國情不同，產生管理困擾，採從嚴標準對國人健康亦較有保障。

香蕉 農藥殘留 消基會

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