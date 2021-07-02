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最超值和牛！達美樂「和牛披薩」來了 套餐價699元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
和牛披薩來了，宅家更要吃好。圖／達美樂提供
和牛披薩來了，宅家更要吃好。圖／達美樂提供

防疫三級警戒持續到暑假，宅在家更要吃得好，達美樂宣布，今（7/2)日正式推出「黃金和牛漢堡排披薩」，標榜以高檔澳洲和牛牛肉製作和牛漢堡排，搭配巧達起司及莫扎瑞拉雙起司作披薩，並推出親民的套餐組合價699元，內含「黃金和牛漢堡排大披薩」一個，以及烤雞翅、puff香腸、香烤薯球與千層棒的「如意拼盤」一份。

此外，即起至達美樂官網及達美樂APP訂購「黃金和牛漢堡排披薩」及限定套餐，即贈好禮4選1，好禮選擇包括1.25L可樂、香蒜巴掌麵包、玉米濃湯、香酥千層棒；加入達美樂Ｅ會員，每筆網購訂單還可累積紅利。

達美樂行銷部表示，根據防疫期間的大數據調查，消費者雖配合防疫宅在家，但也希望經由外送外帶的餐點，撫慰不能外出用餐的缺憾。近期從交易單價提升也反映出愈來愈多消費者希望以「吃得更好」換來生活中的小確幸；且居家人口數增加，也帶動餐點品項增多。為此，達美樂團隊依據數據分析，推出「黃金和牛漢堡排披薩」組合拼盤套餐。

達美樂行銷部觀察， 近年台灣消費者在食的品味不斷提升，且不吝於付出較高的價格，迎合市場趨勢，內部產品研發團隊於是採用澳洲頂級和牛製成厚實多汁的漢堡排，再密調和牛醬汁，加上濃郁的雙起司，經過高溫烘烤後香味四溢。

訂餐資訊可查達美樂官網：www.dominos.com.tw，或撥全台專線：412-5252(手機加02)。

漢堡 套餐 澳洲

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