迷你好攜！口卡餐具陪你輕鬆吃遍大街小巷

無論是開啟一天活力的早餐、飄來香味的路邊攤販、補充元氣的點心水果，或是出遊時遇到讓人食指大動的在地美食，『吃』無時無刻圍繞著我們，但面對美食的當下，大多數時候手邊只能握著免洗餐具或店家提供的餐具，想開始自備餐具，「小包空間放不下」、「只用一隻卻要洗整組」、「吃完還要找衛生紙包覆髒污」，種種因素卻總是降低我們的行動力，有沒有一副餐具，能讓我們隨時帶在身邊的呢？

深耕台灣的設計品牌『源源鋼藝 uanuan』，自家工廠生產製造，專為台灣飲食文化設計真正好用的產品，繼推出『Hiding 飲料杯』、『Bendong 便當組』之後，在今年正式上市『Clicking 口卡餐具』！「握柄即收納」有效利用餐具空間的概念，輕巧外型到哪都好攜帶，即使是小包也放得下，自備餐具不再只是個念頭，而是人人都能輕鬆達成的事。

湯匙叉子為一組，吃完分開收

一組口卡餐具包含湯匙叉子各一隻，分別收納在各自的握柄裡，即使只用一隻，吃完也能分開收，輕鬆隔絕髒污，不用再一次洗整組；專利小帽將兩隻餐具固定在一起，除了收在包裡也能掛在包外，穩固好拆裝，單手就能輕鬆取下餐具。

尾端圓尖形狀好辨識

湯匙叉子收在一樣的盒子裡看起來都好像，但在尾端露出金屬件的小巧思，圓的代表湯匙，尖的代表叉子，即使不一個個打開來也能輕易辨識。

圖 / 源源鋼藝 uanuan

髒污不殘留，清洗零死角

使用完的餐具可以完全拆解組件，無論是塑膠握柄或金屬件，每個角落都清洗的到；口卡餐具本身無複合材料或黏膠，不僅回收時能降低環境的負擔，當部分組件遺失或損壞時，也能單獨購買配件更換，讓餐具使用的更長久。

黑控新選擇，鍍鈦黑口卡

吃美食可以很有個性，享用銅板價美食也能有高級感受，非鍍鈦款口卡莫屬！採用PVD真空離子鍍膜，將『純鈦』材質鍍於 304 不鏽鋼餐具表面，使金屬呈現黑色質感，極致黑的視覺享受，為每份佳餚創造不一樣的飲食體驗。

圖 / 源源鋼藝 uanuan

無痕飲食可以很簡單，從「持續帶出去」開始