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在家運動沒動力？天菜刺青教練帶你開練 男友視角手把手養出翹臀馬甲線

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
AECO Training Club創辦人的黃欣元Alvin（左）與Eric。圖／AECO Training Club提供
AECO Training Club創辦人的黃欣元Alvin（左）與Eric。圖／AECO Training Club提供

新冠肺炎的三級警戒已經超過一個月，讓許多人無論是工作還是運動都調整成居家模式。但在有限的空間和器材的限制下，要持續維持健身習慣不容易。所以，在instagram上擁有高人氣的天菜刺青教練Eric和Alvin，就要手把手的帶你開練，除了有養眼視覺，更能跟他們的節奏，培養出運動好習慣。

在Instagram上擁有高人氣的黃欣元Alvin與Eric，擁有多張專業教練證照，平時不僅是健身教練，也是時尚品牌活動、雜誌拍攝的常客。在三級警戒前，他們一同出席AllSaints派對、線上運動教學時，就如同籃球男神Dwight Ramos一樣，選穿了招牌印花襯衫，展現隨興不羈的魅力。而且，Eric的一身刺青、以及兩人健碩的身材，加上天菜等級的高顏值，也是活動上的焦點之一。

健身教練黃欣元Alvin提供了全身徒手爆汗課程。圖／AECO Training Club提供
健身教練黃欣元Alvin提供了全身徒手爆汗課程。圖／AECO Training Club提供

但隨著疫情嚴峻，黃欣元Alvin與Eric也觀察到因為疫情不能外出運動或是不知該如何在家運動的人變多，因此號召近十位業界健身教練組成AECO Training Club，提供免費線上教學課程。可以透過加入官方Line帳號@aecotrainingclub取得Google Meet上課連結，每天都會針對不同身體部位安排訓練課程，即便防疫也能健康運動。

健身教練Eric提供了肌力炸裂課程。圖／AECO Training Club提供
健身教練Eric提供了肌力炸裂課程。圖／AECO Training Club提供

身為AECO Training Club創辦人的Alvin與Eric也會一同參與線上教學，他們提到一開始是提供給會員練習的服務，但後來看到很多人都會了防疫盡力付出，便思考著自己能做些什麼？討論後決定，把線上課程開放給所有想運動的人都可以參加，不限身份，也不用任何的費用，更不用特別購買什麼，只需要一支手機就可以跟著一起上課。而且，教練們都會在螢幕看著學員的動作，其實就像平常上課一樣，比起影片更能真實與大家互動。目前上課人數已經累積近千人次，未來也會增加更多課程及時段，讓大家都可以動起來。

Eric滿身的刺青，加上高顏值，被網友稱讚為天菜健身教練。圖／摘自instagram
Eric滿身的刺青，加上高顏值，被網友稱讚為天菜健身教練。圖／摘自instagram

健身教練黃欣元Alvin（左）與Eric選穿了AllSaints招牌印花襯衫，展現隨興不羈的魅力。圖／摘自instagram
健身教練黃欣元Alvin（左）與Eric選穿了AllSaints招牌印花襯衫，展現隨興不羈的魅力。圖／摘自instagram

健身教練黃欣元Alvin（右）與Eric受邀參與AllSaints派對。圖／摘自instagram
健身教練黃欣元Alvin（右）與Eric受邀參與AllSaints派對。圖／摘自instagram

Eric滿身的刺青，加上高顏值，被網友稱讚為天菜健身教練。圖／摘自instagram
Eric滿身的刺青，加上高顏值，被網友稱讚為天菜健身教練。圖／摘自instagram

健身 疫情

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