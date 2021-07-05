EASY SHOP、U&Z全新雙旗艦館 7月5日於udn買東西盛大開館

後疫情時代 台灣奧黛莉集團融合線上線下持續數位轉型

加速搶進線上商機優化實虛融合

啟動全新的 EASY SHOP 、 U&Z 雙品牌旗艦館

7/5於 udn買東西購物中心 盛大開館。

＜開館慶獨家特別企劃~小褲均一價$77元＞

全球疫情持續延燒，台灣國民內衣店EASY SHOP在2020年全球疫情爆發時，果斷割捨高租金門市，保存實力，同時擴大網購電商通路佈局，加速實虛整合。今年正視疫情仍無停歇的影響下，消費者的購物模式從實體店面轉移至電商通路，台灣奧黛莉集團融合線上線下持續數位轉型，加速搶進線上商機，優化實虛融合，啟動全新的EASY SHOP、U&Z網購通路雙品牌旗艦館， 7/5於 udn買東西購物中心 盛大開館。

今年台灣奧黛莉集團加速旗下通路與品牌資源整合，以集團之姿聚焦「EASY SHOP及U&Z」二大品牌，企圖以【EASY SHOP及U&Z雙品牌旗艦館】全面進攻各線上電商平台搶佔線上商機，7/5雙品牌旗艦館於『udn買東西購物中心』盛大開館，並預計在最短時間內陸續於各平台遍地開花，以調控集團於實虛市場的比重，加速實虛佈局的運作。

7/5-7/8 udn買東西購物中心的 EASY SHOP及U&Z雙品牌旗艦館 特別推出開館慶活動 ，讓消費能透過網購買到「真正的物超所值與驚喜優惠商品」!

7/5-7/8 udn買東西購物中心全新的EASY SHOP旗艦館盛大開館，並推出一系列開館慶活動，活動內容包含：『指定正品滿3000折600』、『單筆消費 滿$1288送EASY SHOP環保杯套，滿$2200送EASY SHOP娃娃收納購物袋』、『不限金額下單登記抽 IN ZERO無重力自在感無痕無鋼圈內衣乙套(1名)』，還有『開館慶獨家特別企劃小褲均一價$77元(任選5件出貨)』，『搶購專區：第二件１元』，『精選商品5折專區』，還有『限時優惠價 超值搶購專區』。

EASY SHOP開館活動 （圖片來源：udn買東西提供）

EASY SHOP下單登記抽 IN ZERO無重力自在感無痕無鋼圈內衣乙套 （圖片來源：台灣奧黛莉集團 提供）

EASY SHOP開館慶 獨家特別企劃 小褲均一價$77元 （圖片來源：台灣奧黛莉集團 提供）

全新U&Z品牌旗艦館 網路電商平台獨家

U&Z品牌旗艦館是台灣奧黛莉集團為網路電商平台獨家打造的全新品牌，商品來自集團專營外銷客戶的設計與版型研發團隊親自操盤，擁有來自全球外銷客戶的最新情報與流行資訊，是一個完全獨立於EASY SHOP的全新品牌，面向的是網路市場客層的多變與創新，因此U&Z品牌以「UNIQUE」獨特的商品設計概念及「ZEAL」熱情及充滿熱情吸睛的形象，營造出流行、限量、獨特等各式新品主題，提供消費者對於物超所值及絕對超值的消費慾望，創造出驚喜與尋寶的消費樂趣。

7/5-7/8 udn買東西購物中心的EASY SHOP旗艦館盛大開館，並推出並一系列開館慶活動，活動內容包含：『單筆消費滿$1288送企鵝收納包』、『不限金額下單登記抽 親膚哲學無鋼圈內衣乙套(1名)』、『U&Z開館特別企劃：內衣$199起，小褲$69起』。

U&Z開館活動 （圖片來源：udn買東西提供）

U&Z下單登記抽 親膚哲學無鋼圈內衣乙套 （圖片來源：台灣奧黛莉集團 提供）

融合傳統，超越現代，勇於創新，全新的台灣奧黛莉集團『EASY SHOP、U&Z雙品牌旗艦館』，7/5於udn買東西購物中心盛大開館，『超值商品、驚喜價格、一流品質、絕對滿意』千萬不要錯過了。

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