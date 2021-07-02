古典樂也轉戰數位 瑞士音樂盛會線上看

歐洲最負盛名的「韋爾比亞音樂節」每年夏季吸引許多世界各地愛樂者前來參與，古典樂壇老將及新秀們聚集在此獻藝，是相當具有話題性的活動，如此受歡迎的音樂節系列影音近期已在LINE TV數位劇場上架，歡迎樂迷前往觀賞。

這場在瑞士舉辦的音樂盛會除了有當今公認的樂壇巨匠，也有國際大賽得主，豐富的節目與驚喜的陣容，成為全球引頸期盼的樂壇盛事，曾參與的知名大咖包含阿格麗希、郎朗、紀新以及近年國際大賽新秀特里福諾夫等等，讓全球古典樂迷紛紛期待每年在此演奏的組合，如何”強強聯手”演繹音樂的非凡境界。

特里福諾夫曾同時贏得柴可夫斯基國際鋼琴大賽與魯賓斯坦國際鋼琴大賽冠軍，是當今最火紅的年輕鋼琴家，屢次受邀參與柏林愛樂、巴伐利亞廣播交響、芝加哥交響等演出，其細膩與個人特色兼備的音樂詮釋，以及過人技巧與現場魅力，深獲世界各地古典樂迷肯定。特里福諾夫在韋爾比亞音樂節的演出除了有李斯特、史克里亞賓、德布西等名家作品，亦有鋼琴詩人蕭邦《第二號鋼琴協奏曲》、《24首前奏曲》，以及多首《練習曲》選粹，更有包含特里福諾夫以作曲家身分，所創作的鋼琴作品《拉赫曼尼諾夫魂》，見證國際鋼琴巨星的非凡舞台風采。俄羅斯鋼琴家紀新不到13歲就連演奏兩首蕭邦鋼琴協奏曲，展現過人的音樂天分，之後更與指揮帝王卡拉揚率領柏林愛樂共演柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲，轟動西方樂壇，讓他成為藝術深度內蘊的鋼琴名家。

當紅新秀特里福諾夫在韋爾比亞音樂節鋼琴演出。圖／梅迪奇藝術頻道提供 俄羅斯鋼琴家紀辛演奏李斯特。圖／梅迪奇藝術頻道提供