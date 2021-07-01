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許路兒「超模扶額」拎時髦野餐包 Kiwi仰角拍出驚天超長鉛筆腿

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
許路兒和Kiwi詮釋COACH 2021早秋系列新品。圖／取自IG
許路兒和Kiwi詮釋COACH 2021早秋系列新品。圖／取自IG

近日COACH早秋系列全新上市，以復古運動風帶來讓人印象深刻的單品，彷彿時光倒流，許路兒、網紅情侶檔Kiwi李函和Jun也詮釋了全新系列，以自我風格混搭造型，表現輕鬆的街頭感。

許路兒在居家辦公之前完成的最後一套戶外穿搭拍攝，就是COACH早秋系列，她還問粉絲們喜歡飄逸雪紡裙？ 或是帶點個性的老花短裙？在路樹庭院中的照片，也讓人想念可以在大自然悠閒散步的時光；Kiwi也是在遼闊的戶外取景，呼應早秋系列的公路旅行靈感。COACH發表2021早秋系列重返復古青春，主打美式運動服裝元素，執行創意總監Stuart Vevers以懷舊、自由與期待的情懷，來呼應夏日氣息，也藉由T恤上的「Dream on」字樣，展現夢想無懼的能量。

早秋系列包括運動款T恤、衛衣、車褲、尼龍風衣及短褲等，運用Nappa皮革、經典Signature chambray面料結合的Quilties絎縫皮革手袋，則是當季重點單品，包括 Dinky、Willis，還有可愛的Lunchbox頂部提把手袋都推出新款，其中Lunchbox靈感來自1997年問世的品牌經典款，也呈現了輕盈俏皮的活潑風格。

Kiwi李函穿Dream on T恤5,900元，搭配Signature C丹寧漁夫帽5,900元、Alie經典Signature香布雷單肩手袋23,800元。圖／取自IG
Kiwi李函穿Dream on T恤5,900元，搭配Signature C丹寧漁夫帽5,900元、Alie經典Signature香布雷單肩手袋23,800元。圖／取自IG
許路兒詮釋Dream On夢想圓領衫9,500元、丹寧腰帶迷你裙12,800元，以及Willis Signature香布雷頂部提把絎縫手袋19,800元。圖／取自IG
許路兒詮釋Dream On夢想圓領衫9,500元、丹寧腰帶迷你裙12,800元，以及Willis Signature香布雷頂部提把絎縫手袋19,800元。圖／取自IG
Lunchbox頂部提把絎縫手袋，23,800元。圖／COACH提供
Lunchbox頂部提把絎縫手袋，23,800元。圖／COACH提供
Willis頂部提把絎縫手袋，19,800元。圖／COACH提供
Willis頂部提把絎縫手袋，19,800元。圖／COACH提供
Dinky Signature香布雷絎縫手袋，21,800元。圖／COACH提供
Dinky Signature香布雷絎縫手袋，21,800元。圖／COACH提供
Turnlock絎縫轉釦手拿包，21,800元。圖／COACH提供
Turnlock絎縫轉釦手拿包，21,800元。圖／COACH提供
Kiwi李函穿Dream on T恤5,900元，搭配Signature C丹寧漁夫帽5,900元、Alie經典Signature香布雷單肩手袋23,800元。圖／取自IG
Kiwi李函穿Dream on T恤5,900元，搭配Signature C丹寧漁夫帽5,900元、Alie經典Signature香布雷單肩手袋23,800元。圖／取自IG
Dinky絎縫手袋，19,800元。圖／COACH提供
Dinky絎縫手袋，19,800元。圖／COACH提供
Kiwi李函和男友Jun詮釋COACH早秋系列。圖／取自IG
Kiwi李函和男友Jun詮釋COACH早秋系列。圖／取自IG
許路兒穿運動棉上衣9,500元、香布雷平紋織迷你裙11,800元，搭襯Lunchbox頂部提把絎縫手袋23,800元。圖／取自IG
許路兒穿運動棉上衣9,500元、香布雷平紋織迷你裙11,800元，搭襯Lunchbox頂部提把絎縫手袋23,800元。圖／取自IG
許路兒穿運動棉上衣9,500元、香布雷平紋織迷你裙11,800元，搭襯Lunchbox頂部提把絎縫手袋23,800元。圖／取自IG
許路兒穿運動棉上衣9,500元、香布雷平紋織迷你裙11,800元，搭襯Lunchbox頂部提把絎縫手袋23,800元。圖／取自IG
許路兒詮釋Dream On夢想圓領衫9,500元、丹寧腰帶迷你裙12,800元，以及Willis Signature香布雷頂部提把絎縫手袋19,800元。圖／取自IG
許路兒詮釋Dream On夢想圓領衫9,500元、丹寧腰帶迷你裙12,800元，以及Willis Signature香布雷頂部提把絎縫手袋19,800元。圖／取自IG
League Signature緹花面料後背包，27,800元。圖／COACH提供
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