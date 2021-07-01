許路兒「超模扶額」拎時髦野餐包 Kiwi仰角拍出驚天超長鉛筆腿

近日COACH早秋系列全新上市，以復古運動風帶來讓人印象深刻的單品，彷彿時光倒流，許路兒、網紅情侶檔Kiwi李函和Jun也詮釋了全新系列，以自我風格混搭造型，表現輕鬆的街頭感。

許路兒在居家辦公之前完成的最後一套戶外穿搭拍攝，就是COACH早秋系列，她還問粉絲們喜歡飄逸雪紡裙？ 或是帶點個性的老花短裙？在路樹庭院中的照片，也讓人想念可以在大自然悠閒散步的時光；Kiwi也是在遼闊的戶外取景，呼應早秋系列的公路旅行靈感。COACH發表2021早秋系列重返復古青春，主打美式運動服裝元素，執行創意總監Stuart Vevers以懷舊、自由與期待的情懷，來呼應夏日氣息，也藉由T恤上的「Dream on」字樣，展現夢想無懼的能量。