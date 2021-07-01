「我的上流世界」金瑞亨、李寶英奢華珠寶堆砌貴婦日常

熱播韓劇「我的上流世界」日前大結局，有別於一般豪門現代宮鬥、女性互相撕扯的狗血劇情，劇中女性經歷各種艱辛，最後拋下豪門包袱活出自我，展現強大力量，並以正面能量鼓勵女性實現自己，受到網路好評熱議。而設定發生在上流世界的故事，也讓飾演大媳婦的金瑞亨與二媳婦的李寶英的雙女主角，少不了配戴奢華珠寶的畫面。

從一開播李寶英嫁入豪門開始，婚戒就是高規格的法國皇家珠寶品牌CHAUMET，而且是經典的Joséphine系列完整一整套的求婚鑽戒、鑲鑽婚戒堆疊配戴，中間還夾了一款可單獨或混搭的鑽戒，隨便一揮手都讓人感到貴氣十足。

而豪門媳婦的日常珠寶，也毫不含糊。金瑞亨最常配戴的品牌就是BLACKPINK團員Rose代言的Tiffany & Co.，像是Rose廣告款的鍊結設計HardWear系列，以及以Tiffany的開頭字母T為主的T1系列，都是洋溢紐約都會中性風格的珠寶，很符合她被網友稱為「最佳男主角」的身份。甚至到結尾金瑞亨與兒子和解的場面，也是由兒子為母親送上、並配戴上一條Tiffany T1的鑽石項鍊，可見兒子也很了解她的品味和性格，價格也是很豪門地500多萬。