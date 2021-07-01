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「我的上流世界」金瑞亨、李寶英奢華珠寶堆砌貴婦日常

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
熱播韓劇「我的上流世界」雙女主角金瑞亨與李寶英，配戴奢華珠寶演出豪門媳婦。圖／取自網路
熱播韓劇「我的上流世界」雙女主角金瑞亨與李寶英，配戴奢華珠寶演出豪門媳婦。圖／取自網路

熱播韓劇「我的上流世界」日前大結局，有別於一般豪門現代宮鬥、女性互相撕扯的狗血劇情，劇中女性經歷各種艱辛，最後拋下豪門包袱活出自我，展現強大力量，並以正面能量鼓勵女性實現自己，受到網路好評熱議。而設定發生在上流世界的故事，也讓飾演大媳婦的金瑞亨與二媳婦的李寶英的雙女主角，少不了配戴奢華珠寶的畫面。

從一開播李寶英嫁入豪門開始，婚戒就是高規格的法國皇家珠寶品牌CHAUMET，而且是經典的Joséphine系列完整一整套的求婚鑽戒、鑲鑽婚戒堆疊配戴，中間還夾了一款可單獨或混搭的鑽戒，隨便一揮手都讓人感到貴氣十足。

而豪門媳婦的日常珠寶，也毫不含糊。金瑞亨最常配戴的品牌就是BLACKPINK團員Rose代言的Tiffany & Co.，像是Rose廣告款的鍊結設計HardWear系列，以及以Tiffany的開頭字母T為主的T1系列，都是洋溢紐約都會中性風格的珠寶，很符合她被網友稱為「最佳男主角」的身份。甚至到結尾金瑞亨與兒子和解的場面，也是由兒子為母親送上、並配戴上一條Tiffany T1的鑽石項鍊，可見兒子也很了解她的品味和性格，價格也是很豪門地500多萬。

李寶英戲份較多，配戴的款式變化也較大，不過都是近年來比較叛逆大膽、顛覆傳統的設計，例如寶格麗的Serpenti蛇形項鍊，200多萬的價格彷彿她的豪門日常款；Divas' Dream扇形圖騰則以幾何展現女性的婉約；卡地亞的Clash de Cartier系列，就意外結合鉚釘和巴黎飾釘兩種衝突感的元素；Tasaki的Balance系列，則巧妙用圓形珍珠和直線的金屬線條組合出有別以往的現代感。

BVLGARI Divas’ Dream玫瑰金鑽石耳環，約22萬9,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas’ Dream玫瑰金鑽石耳環，約22萬9,700元。圖／寶格麗提供
CHAUMET Joséphine Amour d'Aigrette共三款戒指可以堆疊配戴。圖／CHAUMET提供
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BVLGARI Divas’ Dream系列玫瑰金鑽石項鍊，約47萬7,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas’ Dream系列玫瑰金鑽石項鍊，約47萬7,200元。圖／寶格麗提供
結局金瑞亨配戴Tiffany T1系列玫瑰金鑲鑽項鍊。圖／取自IG
結局金瑞亨配戴Tiffany T1系列玫瑰金鑲鑽項鍊。圖／取自IG
金瑞亨配戴Tiffany HardWear系列珠寶，李寶英婚戒是來自CHAUMET的Josephine系列。圖／取自IG
金瑞亨配戴Tiffany HardWear系列珠寶，李寶英婚戒是來自CHAUMET的Josephine系列。圖／取自IG
李寶英配戴卡地亞珠寶與Bagnoire手表演出「我的上流世界」。圖／取自IG
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李寶英配戴CHAUMET Bee my love手環。圖／取自IG ＠tvndrama.official
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TASAKI balance class鑽石珍珠白K金戒指，46萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance class鑽石珍珠白K金戒指，46萬元。圖／TASAKI提供
李寶英配戴TASAKI balance neo櫻花金墜鍊。圖／取自IG @netflixtw
李寶英配戴TASAKI balance neo櫻花金墜鍊。圖／取自IG @netflixtw
BVLGARI Serpenti Viper白K金鑽石項鍊，約194萬4,000元。圖／寶格麗提供
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金瑞亨配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／取自IG
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Tiffany T1 18K玫瑰金圓形鋪鑲鑽石耳環，26萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金圓形鋪鑲鑽石耳環，26萬5,000元。圖／Tiffany提供
李寶英配戴寶格麗Serpenti Viper白K金鑽石項鍊。圖／取自IG ＠tvndrama.official
李寶英配戴寶格麗Serpenti Viper白K金鑽石項鍊。圖／取自IG ＠tvndrama.official
Tiffany T1 18K玫瑰金鑲嵌鑽石項鍊，529萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金鑲嵌鑽石項鍊，529萬5,000元。圖／Tiffany提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金手環，15萬8,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金手環，15萬8,000元。圖／CHAUMET提供
TASAKI fine links鑽石珍珠黃K金耳環，11萬4,000元。圖／TASAKI提供
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李寶英配戴TASAKI珠寶。圖／取自網路
李寶英配戴TASAKI珠寶。圖／取自網路
CHAUMET Joséphine Amour d'Aigrette鉑金單鑽戒指，鑲嵌單顆1克拉明亮式切割鑽石，以及鋪鑲明亮式切割鑽石，價格依主石等級不同而定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Joséphine Amour d'Aigrette鉑金單鑽戒指，鑲嵌單顆1克拉明亮式切割鑽石，以及鋪鑲明亮式切割鑽石，價格依主石等級不同而定。圖／CHAUMET提供
結局金瑞亨的兒子送上Tiffany T1系列玫瑰金鑲鑽項鍊給她，她感動落淚。圖／取自IG
結局金瑞亨的兒子送上Tiffany T1系列玫瑰金鑲鑽項鍊給她，她感動落淚。圖／取自IG
TASAKI balance signature珍珠黃K金戒指，10萬6,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance signature珍珠黃K金戒指，10萬6,000元。圖／TASAKI提供
CHAUMET Joséphine Amour d'Aigrette鉑金戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石，14萬6,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Joséphine Amour d'Aigrette鉑金戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石，14萬6,000元。圖／CHAUMET提供
TASAKI balance neo櫻花金墜鍊，80,600元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance neo櫻花金墜鍊，80,600元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance neo珍珠櫻花金耳環，85,700元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance neo珍珠櫻花金耳環，85,700元。圖／TASAKI提供
金瑞亨配戴Tiffany T1系列珠寶。圖／取自IG
金瑞亨配戴Tiffany T1系列珠寶。圖／取自IG
李寶英配戴卡地亞珠寶演出「我的上流世界」。圖／NETFLIX提供
李寶英配戴卡地亞珠寶演出「我的上流世界」。圖／NETFLIX提供
金瑞亨配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／取自IG
金瑞亨配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／取自IG
李寶英配戴寶格麗Divas’ Dream玫瑰金鑽石耳環。圖／取自IG
李寶英配戴寶格麗Divas’ Dream玫瑰金鑽石耳環。圖／取自IG
李寶英配戴TASAKI珠寶。圖／取自網路
李寶英配戴TASAKI珠寶。圖／取自網路
CHAUMET Joséphine Amour d'Aigrette鉑金戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石，10萬6,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Joséphine Amour d'Aigrette鉑金戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石，10萬6,000元。圖／CHAUMET提供

珠寶 Tiffany

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