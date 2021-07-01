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「幸福嬌妻」楊謹華裸露性感香肩 許路兒、胡宇威示範儀式感的海島度假穿搭

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
許路兒、胡宇威、楊謹華詮釋疫情期間的夏日度假儀式感穿搭。圖／取自IG
許路兒、胡宇威、楊謹華詮釋疫情期間的夏日度假儀式感穿搭。圖／取自IG

許久未出現的楊謹華在IG放上了多張身穿彩色絲質混紡裙裝的照片，戴著草帽，笑得相當甜美，展現婚後的幸福模樣，她一身輕盈的色彩，示範了海島穿搭的儀式感，疫情期間在家也可以這樣拍。

楊謹華寫了長文表示要「還給自己一個人模人樣的樣子」，還期許自己不要再懶惰，進入頹廢三天、漂亮一天的「疫情期間限定款」周期，將日子過得精采，在家追求過好日子的儀式感，以義大利品牌Loro Piana的棉質真絲混紡系列服裝，表現夏天的優雅愜意。胡宇威在頂樓表現走在陽光底下的舒服感，他身穿Loro Piana奶油黃麻料Polo衫搭配短褲，表現義式瀟灑情調，他還在另一則po文以「想去哪裡度假呢」為主題，把這身裝扮key到海島、希臘神殿的背景，相當搞笑。

許路兒則是以「優雅高彩度」為題，穿了超浪漫的Loro Piana桃花色刺繡洋裝，感覺像是把一整個春天穿在身上的好心情。而他們詮釋的鞋履也都來自品牌Summer Walk系列，胡宇威的樂福鞋採用無襯裡麂皮製成，輕鬆自在；楊謹華和許路兒腳上的Babouche Charms Walk除了旅行、日常著用，也可作為奢華的室內拖鞋，鞋底可耐受大幅度的溫度變化，維持穿著的彈性和舒適度。

Babouche Charms Walk晨曦粉色便鞋，24,300元。圖／Loro Piana提供
Babouche Charms Walk晨曦粉色便鞋，24,300元。圖／Loro Piana提供
楊謹華穿Loro Piana Irene棉質真絲混紡上衣小露香肩，呈現夏日的性感。圖／取自IG
楊謹華穿Loro Piana Irene棉質真絲混紡上衣小露香肩，呈現夏日的性感。圖／取自IG
胡宇威詮釋Loro Piana André奶油黃麻料Polo襯衫19,900元、Bay圖騰短褲16,400元、Summer Walk藍色樂福鞋25,500元。圖／取自IG
胡宇威詮釋Loro Piana André奶油黃麻料Polo襯衫19,900元、Bay圖騰短褲16,400元、Summer Walk藍色樂福鞋25,500元。圖／取自IG
Summer Walk藍色樂福鞋，25,500元。圖／Loro Piana提供
Summer Walk藍色樂福鞋，25,500元。圖／Loro Piana提供
Babouche Charms Walk粉花生色便鞋，24,300元。圖／Loro Piana提供
Babouche Charms Walk粉花生色便鞋，24,300元。圖／Loro Piana提供
楊謹華以Loro Piana La Fossette編織草帽表現嬌俏幸福感。圖／取自IG
楊謹華以Loro Piana La Fossette編織草帽表現嬌俏幸福感。圖／取自IG
許路兒演繹Loro Piana Evangeline桃花色刺繡洋裝10萬7,700元、Ribbon Double Belt腰帶18,600元，配戴La Fossette編織草帽26,800元、Babouche Charms Walk晨曦粉色便鞋24,300元。圖／取自IG
許路兒演繹Loro Piana Evangeline桃花色刺繡洋裝10萬7,700元、Ribbon Double Belt腰帶18,600元，配戴La Fossette編織草帽26,800元、Babouche Charms Walk晨曦粉色便鞋24,300元。圖／取自IG
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楊謹華身穿Loro Piana Irene棉質真絲混紡上衣37,500元、Nayran長裙10萬9,500元、Frame皮帶25,000元，搭配La Fossette編織草帽26,800、Babouche Charms Walk粉花生色便鞋24,300元。圖／取自IG
楊謹華身穿Loro Piana Irene棉質真絲混紡上衣37,500元、Nayran長裙10萬9,500元、Frame皮帶25,000元，搭配La Fossette編織草帽26,800、Babouche Charms Walk粉花生色便鞋24,300元。圖／取自IG
許路兒演繹Loro Piana Evangeline桃花色刺繡洋裝10萬7,700元、Ribbon Double Belt腰帶18,600元，配戴La Fossette編織草帽26,800元、Babouche Charms Walk晨曦粉色便鞋24,300元。圖／取自IG
許路兒演繹Loro Piana Evangeline桃花色刺繡洋裝10萬7,700元、Ribbon Double Belt腰帶18,600元，配戴La Fossette編織草帽26,800元、Babouche Charms Walk晨曦粉色便鞋24,300元。圖／取自IG
胡宇威詮釋Loro Piana André奶油黃麻料Polo襯衫19,900元。圖／取自IG
胡宇威詮釋Loro Piana André奶油黃麻料Polo襯衫19,900元。圖／取自IG
胡宇威詮釋Loro Piana André奶油黃麻料Polo襯衫19,900元、Bay圖騰短褲16,400元、Summer Walk藍色樂福鞋25,500元。圖／取自IG
胡宇威詮釋Loro Piana André奶油黃麻料Polo襯衫19,900元、Bay圖騰短褲16,400元、Summer Walk藍色樂福鞋25,500元。圖／取自IG
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