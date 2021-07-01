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「幸福嬌妻」楊謹華裸露性感香肩 許路兒、胡宇威示範儀式感的海島度假穿搭
許久未出現的楊謹華在IG放上了多張身穿彩色絲質混紡裙裝的照片，戴著草帽，笑得相當甜美，展現婚後的幸福模樣，她一身輕盈的色彩，示範了海島穿搭的儀式感，疫情期間在家也可以這樣拍。
楊謹華寫了長文表示要「還給自己一個人模人樣的樣子」，還期許自己不要再懶惰，進入頹廢三天、漂亮一天的「疫情期間限定款」周期，將日子過得精采，在家追求過好日子的儀式感，以義大利品牌Loro Piana的棉質真絲混紡系列服裝，表現夏天的優雅愜意。胡宇威在頂樓表現走在陽光底下的舒服感，他身穿Loro Piana奶油黃麻料Polo衫搭配短褲，表現義式瀟灑情調，他還在另一則po文以「想去哪裡度假呢」為主題，把這身裝扮key到海島、希臘神殿的背景，相當搞笑。
許路兒則是以「優雅高彩度」為題，穿了超浪漫的Loro Piana桃花色刺繡洋裝，感覺像是把一整個春天穿在身上的好心情。而他們詮釋的鞋履也都來自品牌Summer Walk系列，胡宇威的樂福鞋採用無襯裡麂皮製成，輕鬆自在；楊謹華和許路兒腳上的Babouche Charms Walk除了旅行、日常著用，也可作為奢華的室內拖鞋，鞋底可耐受大幅度的溫度變化，維持穿著的彈性和舒適度。
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