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宋芸樺改走性感路線？小女人氣息演繹Pandora造型驚豔

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
宋芸樺配戴全新Pandora Signature系列飾品。圖／PANDORA提供
宋芸樺配戴全新Pandora Signature系列飾品。圖／PANDORA提供

簡約幾何的線條美學無疑是最能跨越時空仍深受歡迎的設計。丹麥品牌 Pandora推出全新Pandora Signature系列首飾，設計融入線性幾何美感與可變化的巧思，能以個性化的方式配搭出個人色彩。居家防疫期間在家經常透過IG與網友互動的人氣女星宋芸樺，更配戴Pandora Signature系列，以個性連身褲、甜美洋裝、知性套裝三種造型，展現身為演員的多變魅力。

有時髦年輕的銀色、貴氣復古的金色、和溫暖襯托膚色的玫瑰金色，各有擁戴者，而一口氣推出三種顏色的I-D手環，正是宋芸樺這次配戴最喜歡的作品：「這系列手環不僅適合單獨配戴，像我這樣喜歡混色的人，就會情不自禁地想把三種顏色同時戴在手上，看起來也不過於花俏，同時擁有就能享受各種搭配的樂趣。」她同時也大力推薦在網路自拍時代必備的造型耳環，「簡單優雅的U型與雙面設計的圓圈造型，適合各種場合的穿搭，只要再搭上一條同系列的項鍊，又能塑造不同層次的造型感。」

全新Pandora Signature I-D手環，採開放式極簡的線條設計，靈感源自具幾何線性美感的建築輪廓，完美平衡方形和圓形的特質，拋光亮面營造高度存在感，備有鍍14k金、鍍14k玫瑰金和925銀三種款式，可單獨或堆疊混搭。

除了手環，鑲嵌閃爍鋯石的雙色璀璨三環項鍊，鍊墜為三層可轉動的環圈，可隨著配戴者的一舉一動翻轉變換。多款巧玩幾何線條設計的戒指，備有鍍14k玫瑰金和925銀兩轉材質，能透過變化多端的配戴方式呈現不同面貌。耳環則有可翻轉的圓圈雙面款及雙面的U型單圈耳環，都是挑戰專搭功力的多變單品。

宋芸樺配戴全新Pandora Signature系列飾品。圖／PANDORA提供
宋芸樺配戴全新Pandora Signature系列飾品。圖／PANDORA提供
宋芸樺配戴全新Pandora Signature系列飾品。圖／PANDORA提供
宋芸樺配戴全新Pandora Signature系列飾品。圖／PANDORA提供
宋芸樺配戴全新Pandora Signature系列飾品。圖／PANDORA提供
宋芸樺配戴全新Pandora Signature系列飾品。圖／PANDORA提供
Pandora Signature雙色璀璨三環項鍊，5,380元。圖／PANDORA提供
Pandora Signature雙色璀璨三環項鍊，5,380元。圖／PANDORA提供
Pandora Signature 925銀三環交織鋯石戒指，3,680元。圖／PANDORA提供
Pandora Signature 925銀三環交織鋯石戒指，3,680元。圖／PANDORA提供
宋芸樺配戴全新Pandora Signature系列飾品。圖／PANDORA提供
宋芸樺配戴全新Pandora Signature系列飾品。圖／PANDORA提供
Pandora Signature鍍14k玫瑰金層疊幾何璀璨鋯石戒指，3,280元。圖／PANDORA提供
Pandora Signature鍍14k玫瑰金層疊幾何璀璨鋯石戒指，3,280元。圖／PANDORA提供
宋芸樺配戴全新Pandora Signature系列飾品。圖／PANDORA提供
宋芸樺配戴全新Pandora Signature系列飾品。圖／PANDORA提供
宋芸樺配戴全新Pandora Signature系列飾品。圖／PANDORA提供
宋芸樺配戴全新Pandora Signature系列飾品。圖／PANDORA提供
宋芸樺配戴全新Pandora Signature系列飾品。圖／PANDORA提供
宋芸樺配戴全新Pandora Signature系列飾品。圖／PANDORA提供
宋芸樺配戴全新Pandora Signature系列飾品。圖／PANDORA提供
宋芸樺配戴全新Pandora Signature系列飾品。圖／PANDORA提供
Pandora Signature鍍14k玫瑰金雙環相扣耳環，3,280元。圖／PANDORA提供
Pandora Signature鍍14k玫瑰金雙環相扣耳環，3,280元。圖／PANDORA提供

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