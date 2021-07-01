宋芸樺改走性感路線？小女人氣息演繹Pandora造型驚豔

簡約幾何的線條美學無疑是最能跨越時空仍深受歡迎的設計。丹麥品牌 Pandora推出全新Pandora Signature系列首飾，設計融入線性幾何美感與可變化的巧思，能以個性化的方式配搭出個人色彩。居家防疫期間在家經常透過IG與網友互動的人氣女星宋芸樺，更配戴Pandora Signature系列，以個性連身褲、甜美洋裝、知性套裝三種造型，展現身為演員的多變魅力。

有時髦年輕的銀色、貴氣復古的金色、和溫暖襯托膚色的玫瑰金色，各有擁戴者，而一口氣推出三種顏色的I-D手環，正是宋芸樺這次配戴最喜歡的作品：「這系列手環不僅適合單獨配戴，像我這樣喜歡混色的人，就會情不自禁地想把三種顏色同時戴在手上，看起來也不過於花俏，同時擁有就能享受各種搭配的樂趣。」她同時也大力推薦在網路自拍時代必備的造型耳環，「簡單優雅的U型與雙面設計的圓圈造型，適合各種場合的穿搭，只要再搭上一條同系列的項鍊，又能塑造不同層次的造型感。」

全新Pandora Signature I-D手環，採開放式極簡的線條設計，靈感源自具幾何線性美感的建築輪廓，完美平衡方形和圓形的特質，拋光亮面營造高度存在感，備有鍍14k金、鍍14k玫瑰金和925銀三種款式，可單獨或堆疊混搭。