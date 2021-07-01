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誰說《機智醫生生活》沒有名牌穿搭 蔡頌和一連兩集都拎同個大勢包款

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
第一集五人幫團練結束後，田美都飾演的蔡頌和提著白色FENDI Peekaboo ISeeU準備離開碩亨家。圖／截自NETFLIX
第一集五人幫團練結束後，田美都飾演的蔡頌和提著白色FENDI Peekaboo ISeeU準備離開碩亨家。圖／截自NETFLIX

每到星期四就是《機醫》5人幫粉絲活過來的一天，跟播到今天即將邁入第3集，有許多《機智醫生生活》觀眾表示周間已經開始二刷、三刷，在超棒的編劇、絕佳的演員默契中，《機智醫生生活》第二季打破續集不會超越前作的鐵則，仍然具有高度可看性，而看似不會有精品置入的醫療劇，也在蔡頌和醫師拎著FENDI包的瞬間，有了新的可能性。

第一集5人幫團練結束後，留下田美都飾演的蔡頌和、曹政奭飾演的李翊晙，這一對曖昧CP在對話，田美都手上拎著的，就是最近大量出現在日、韓劇的FENDI Peekaboo系列包款，包括《我的上流世界》李寶英、《大豆田永久子與三個前夫》松隆子都各自在劇中詮釋過2次，其中松隆子演繹的FENDI灰駝色Peekaboo ISeeU與田美都幾乎同款，差別在於松隆子的款式有低調的細節車縫線裝飾，而田美都的款式就像她在劇中的個性一樣，更為俐落簡單，是極為素雅的白色FENDI 白Peekaboo ISeeU小型手袋，同樣的包款在第二集又再次出現。

Peekaboo意指躲貓貓，因包扣打開時會露出內裡而得名，2009年推出至今仍是品牌的經典系列，有多款男、女款尺寸；最新的Peekaboo ISeeU，命名緣於風琴包身的中層隔板，可以依照個人喜好來置換，成為一大特色。

FENDI白色Peekaboo ISeeU Small，13萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI白色Peekaboo ISeeU Small，13萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI白色Peekaboo ISeeU Small，13萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI白色Peekaboo ISeeU Small，13萬5,000元。圖／FENDI提供
《機智醫生生活》第二季仍然相當有可看性。圖／NETFFLIX提供
《機智醫生生活》第二季仍然相當有可看性。圖／NETFFLIX提供
第一集五人幫團練結束後，田美都飾演的蔡頌和提著白色FENDI Peekaboo ISeeU準備離開碩亨家。圖／截自NETFLIX
第一集五人幫團練結束後，田美都飾演的蔡頌和提著白色FENDI Peekaboo ISeeU準備離開碩亨家。圖／截自NETFLIX
田美都飾演的蔡頌和在第二集背著白色FENDI Peekaboo ISeeU要開車回家。圖／截自NETFLIX
田美都飾演的蔡頌和在第二集背著白色FENDI Peekaboo ISeeU要開車回家。圖／截自NETFLIX
田美都飾演的蔡頌和在第二集也詮釋白色FENDI Peekaboo ISeeU。圖／截自NETFLIX
田美都飾演的蔡頌和在第二集也詮釋白色FENDI Peekaboo ISeeU。圖／截自NETFLIX
松隆子在《大豆田永久子與三個前夫》身穿3.1 Phillip Lim的白色上衣，搭配FENDI灰駝色Peekaboo ISeeU Smal包款14萬8,000元。圖／取自IG
松隆子在《大豆田永久子與三個前夫》身穿3.1 Phillip Lim的白色上衣，搭配FENDI灰駝色Peekaboo ISeeU Smal包款14萬8,000元。圖／取自IG
FENDI灰駝色Peekaboo ISeeU Small，14萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI灰駝色Peekaboo ISeeU Small，14萬8,000元。圖／FENDI提供

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