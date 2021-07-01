誰說《機智醫生生活》沒有名牌穿搭 蔡頌和一連兩集都拎同個大勢包款

每到星期四就是《機醫》5人幫粉絲活過來的一天，跟播到今天即將邁入第3集，有許多《機智醫生生活》觀眾表示周間已經開始二刷、三刷，在超棒的編劇、絕佳的演員默契中，《機智醫生生活》第二季打破續集不會超越前作的鐵則，仍然具有高度可看性，而看似不會有精品置入的醫療劇，也在蔡頌和醫師拎著FENDI包的瞬間，有了新的可能性。

第一集5人幫團練結束後，留下田美都飾演的蔡頌和、曹政奭飾演的李翊晙，這一對曖昧CP在對話，田美都手上拎著的，就是最近大量出現在日、韓劇的FENDI Peekaboo系列包款，包括《我的上流世界》李寶英、《大豆田永久子與三個前夫》松隆子都各自在劇中詮釋過2次，其中松隆子演繹的FENDI灰駝色Peekaboo ISeeU與田美都幾乎同款，差別在於松隆子的款式有低調的細節車縫線裝飾，而田美都的款式就像她在劇中的個性一樣，更為俐落簡單，是極為素雅的白色FENDI 白Peekaboo ISeeU小型手袋，同樣的包款在第二集又再次出現。