蝦皮購物挺家長！精選兒童教具、益智玩具最低29折起
疫情升溫改變了大眾的生活型態，大人開始遠距上班的新模式、孩子們也迎來了史上最長的暑假。爸爸、媽媽們忙工作之餘，也要思考如何24小時陪伴孩子。蝦皮購物指出，第三級疫情警戒開始後一個月內，兒童清潔護理用品的訂單大增超過40%，玩具類商品成長超過30%的成長，其中需求成長破4倍的三合一溜滑梯，兼具籃框、鞦韆的多功能特性，最適合宅家放電，榮登最受歡迎玩具寶座；許多家長也貫徹停課不停學的精神，絞盡腦汁讓孩子在家玩耍同時持續學習，水洗蠟筆、無毒黏土等創作類文具需求大增250%，兒童教具與童書需求也較疫情前上升近150%。
蝦皮購物精選兒童教具、益智玩具下殺29折起，並公開「幼童5大才能養成攻略」，其中「小小博士生」推薦精美品格教育繪本下殺75折、在互動中學習的神奇泡泡書活動價436元、提升寶寶認知能力的點點書全系列破盤價600元有找，打造溫馨的親子書香時光；「小小藝術家」推薦可洗式寶寶彩色筆6色組特價230元，IQ趣味擦寫書下殺29折，台灣製無毒黏土Q-doh也推出12色組1,000元有找；「小小音樂家」嚴選音樂啟蒙益智玩具，只要199元就能讓蘑菇造型小鋼琴帶領孩童的開啟音樂世界的大門，擁有65種以上歌曲和音樂的費雪可愛動物鋼琴健身器下殺51折；「小小科學家」 推薦益智玩具「整合工程師」活動下殺59折，還有結合環保概念的盒子羅伯特、無須電池的鹽水動力越野車活動優惠價350元；「小小運動家」推薦籃球、溜滑梯、盪鞦韆三合一組合3,000元有找，Hasbro孩之寶雙人砸派遊戲對決組不到700元就能入手。
為了減輕爸媽的負擔，蝦皮購物加碼攜手P&G寶僑、嬌聯接力推出超級品牌日，7月1日限定「P&G寶僑超品日」正貨下殺2折起，滿額領券再折300元，「幫寶適一級幫拉拉褲」限時下殺、平均一箱特價849元，下單再送巧虎安睡褲1箱；7月2日至7月4日「嬌聯超品日」接力優惠，尿布單筆買就送300元購物金、兩箱再送7-ELEVEN電子禮券200元，「滿意寶寶瞬潔乾爽+吸汗輕巧褲超值組」現省596元，全館下單再抽萬元Coway空氣清淨機；7月5日蝦皮購物再加碼電商首賣「麗貝樂海洋限量設計款嬰兒尿布」限時下殺9折。
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