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清空IG做宣傳？Balenciaga時隔53年重啟高訂系列將登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Balenciaga重啟的高訂系列即將在7月7日選在巴黎喬治五世大道的品牌總部登場。圖／Balenciaga提供
Balenciaga重啟的高訂系列即將在7月7日選在巴黎喬治五世大道的品牌總部登場。圖／Balenciaga提供

隨著歐美疫情貌似逐漸趨緩，2021秋冬巴黎高級訂製周相關發表也恢復以往實體秀的展演模式，預計在7月5日至7月8日舉行。今年最受關注的焦點，絕對就是Balenciaga，因為這將會是品牌自1968年停止高訂系列作品後再度重啟的重頭戲，許多時尚迷早在品牌於去年宣布這個計畫後就引頸期盼。而今天Balenciaga的官方IG也被發現突然清空所有文章，此舉是否是為了即將到來的高訂周做宣傳？答案其實已經非常明顯。

Balenciaga的高訂發表日期本來應該在2020年的7月，但因為新冠肺炎疫情影響，整整延後一年，即將在7月7日選在巴黎喬治五世大道10號的品牌總部登場。這個地點也是Balenciaga關閉53年的高級時裝沙龍，在特別修復後重新作為相隔近半世紀的高訂秀發表場地，別具意義。

雖然現在提到Balenciaga，大多數人想到的會是老爹鞋、老帽、襪鞋等，現任創意總監Demna Gvasalia看似擅長打造潮流精品，但他對高訂系列依舊保持著浪漫的思維，「高訂時裝象徵著自由的創造力，這也許就是我很想做高訂的原因。我堅信，高級時裝可以拯救時尚。」 這次他會帶來怎樣的作品？實在是令人非常期待。

Balenciaga重啟的高訂系列即將在7月7日選在巴黎喬治五世大道的品牌總部登場。圖／Balenciaga提供
Balenciaga重啟的高訂系列即將在7月7日選在巴黎喬治五世大道的品牌總部登場。圖／Balenciaga提供
今天Balenciaga的官方IG也被發現突然清空所有文章，此舉是否是為了即將到來的高訂周做宣傳？答案其實已經非常明顯。圖／摘自IG
今天Balenciaga的官方IG也被發現突然清空所有文章，此舉是否是為了即將到來的高訂周做宣傳？答案其實已經非常明顯。圖／摘自IG

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