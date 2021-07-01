清空IG做宣傳？Balenciaga時隔53年重啟高訂系列將登場

隨著歐美疫情貌似逐漸趨緩，2021秋冬巴黎高級訂製周相關發表也恢復以往實體秀的展演模式，預計在7月5日至7月8日舉行。今年最受關注的焦點，絕對就是Balenciaga，因為這將會是品牌自1968年停止高訂系列作品後再度重啟的重頭戲，許多時尚迷早在品牌於去年宣布這個計畫後就引頸期盼。而今天Balenciaga的官方IG也被發現突然清空所有文章，此舉是否是為了即將到來的高訂周做宣傳？答案其實已經非常明顯。

Balenciaga的高訂發表日期本來應該在2020年的7月，但因為新冠肺炎疫情影響，整整延後一年，即將在7月7日選在巴黎喬治五世大道10號的品牌總部登場。這個地點也是Balenciaga關閉53年的高級時裝沙龍，在特別修復後重新作為相隔近半世紀的高訂秀發表場地，別具意義。