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預約夏日派對時光 OMEGA全新夏日太陽眼鏡新亮相
每到夏天，相對輕快輕便的衣服造型，總讓肢體得以高程度展現自由，也讓手表、太陽眼鏡、飾品，成為全身穿搭的造型關鍵。一向製造高級手表、並以通過METAS大師天文台認證聞名的瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA），近日發表了2021年春夏太陽眼鏡，合計23款男性與女性款式，為夏日的時髦造型指數，再添話題亮點。
全新系列的太陽眼鏡，委由義大利專業眼鏡製造公司Marcolin所生產，本季的女性太陽眼鏡受歐米茄經典的星座系列（Constellation）所啟發，並將星座系列經典的扣爪設計融入眼鏡細節。23款中新增三款獨特設計：搭載雙鼻樑架（double-bridge）的柔美風格飛行員金屬款式、正面鑲嵌金屬的醋酸纖維貓眼（Cat-Eye）款式，以及方形的醋酸纖維鏡框款式，三款皆有多種顏色與鏡片可供選擇。
男性款式則同樣帶來三個新增鏡框框型，分別是適合五官輪廓立體的輕量化方形幾何框架、一只古典風格的廣角大圓框（Panto）款，以及一枚同樣具有雙鼻樑架（double-bridge）的飛行員墨鏡。同時OMEGA經典的皇冠符號與商標，則散見於鏡臂套與鏡臂。同時無論男性或女性眼鏡，全數皆以舒適、強韌性與高性能為目標，一如歐米茄眼鏡與時計共同擁護的核心價值。
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