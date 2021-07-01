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GB鮮釀餐廳跨界零食圈 人氣蒜味薯條變身孔雀香薯脆

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
聯名「孔雀香薯脆」與iCAN罐裝啤酒，是夏日居家防疫良伴。圖／吉比鮮釀餐廳提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
聯名「孔雀香薯脆」與iCAN罐裝啤酒，是夏日居家防疫良伴。圖／吉比鮮釀餐廳提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在台擁有七家分店的吉比（GB）鮮釀餐廳，首度跨界零食圈，與老字號品牌乖乖攜手推出「孔雀香薯脆」蒜味薯條口味，除了限定通路全家可以買得到，吉比鮮釀餐廳更祭出外帶自取大方免費送活動，要讓喜愛吉比鮮釀餐廳的消費者，能搶先體驗限量風味。

開業十幾年以來，吉比鮮釀餐廳使用初榨橄欖油和新鮮蒜末製成的「GB蒜味薯條」，一直是店裡高人氣必點餐點，這次為了以聯名商品還原經典口味，特別從國外進口香脆餅乾體，並經過多次研發調整風味，才終於打造出最適搭配啤酒的聯名零嘴。

配合三級警戒延長至7月12日，吉比鮮釀餐廳除持續推出外帶自取單點品項75折、特選套餐888元（原價1,290元）優惠外，為了讓消費者宅在家也能放鬆喝，更是推出iCAN330毫升罐裝啤酒5折優惠，兩罐只要190元（原價380元）。

此外，吉比鮮釀餐廳於inline線上平台的外帶自取線上點餐服務，也同步登場。即日起至7月25日，只要使用inline平台下訂外帶自取餐點，餐廳將免費加碼贈送聯名款「孔雀香薯脆」蒜味薯條口味一包，讓消費者在享受熱騰騰美食的同時，還能吃到限量的聯名款零嘴。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吉比鮮釀餐廳高人氣必點餐點「GB蒜味薯條」。圖／吉比鮮釀餐廳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
吉比鮮釀餐廳高人氣必點餐點「GB蒜味薯條」。圖／吉比鮮釀餐廳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
吉比鮮釀餐廳餐點種類豐富，強調手工現做的食物一直深受消費者喜愛。圖／吉比鮮釀餐廳提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉比鮮釀餐廳餐點種類豐富，強調手工現做的食物一直深受消費者喜愛。圖／吉比鮮釀餐廳提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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