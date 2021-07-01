貝克漢小兒子也很帥！16歲克魯茲時尚照大秀肌肉線條

貝克漢家的大兒子布魯克林、二兒子羅密歐這幾年都很常出現在媒體面前，一個熱衷於攝影，另一個是開始有精品代言和繼承老爸足球衣缽的計畫，小兒子克魯茲相較來說就顯得比較低調。不過最近他終於也推出了時尚類的拍攝作品，和知名攝影師Justin Campbell合作，展現16歲男孩的率性粗獷特質。

克魯茲在Justin Campbell的鏡頭下，換穿各種時尚品牌單品，包含VERSACE、The Elder Statesman的運動休閒褲、針織衫和背心等，還裸上身秀好身材，並結合他最愛的滑板運動，和大哥的頹廢文藝、二哥的雅痞時尚風格不同，看起來是個運動類的陽光型男。