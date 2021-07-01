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貝克漢小兒子也很帥！16歲克魯茲時尚照大秀肌肉線條

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
貝克漢小兒子克魯茲和知名攝影師Justin Campbell合作，展現16歲男孩的率性粗獷特質。圖／摘自IG
貝克漢小兒子克魯茲和知名攝影師Justin Campbell合作，展現16歲男孩的率性粗獷特質。圖／摘自IG

貝克漢家的大兒子布魯克林、二兒子羅密歐這幾年都很常出現在媒體面前，一個熱衷於攝影，另一個是開始有精品代言和繼承老爸足球衣缽的計畫，小兒子克魯茲相較來說就顯得比較低調。不過最近他終於也推出了時尚類的拍攝作品，和知名攝影師Justin Campbell合作，展現16歲男孩的率性粗獷特質。

克魯茲在Justin Campbell的鏡頭下，換穿各種時尚品牌單品，包含VERSACE、The Elder Statesman的運動休閒褲、針織衫和背心等，還裸上身秀好身材，並結合他最愛的滑板運動，和大哥的頹廢文藝、二哥的雅痞時尚風格不同，看起來是個運動類的陽光型男。

平常除了玩滑板，克魯茲也愛打籃球，還擁有一副好歌喉。幾年前媽媽維多利亞把他清唱的影片放上網，乾淨的音色和超準的音準瞬間吸引眾多粉絲按讚。之前外電也曾報導，他已經有在進行音樂作品的相關發表計畫，看來是要跟隨媽媽的腳步先從唱片界出發。

克魯茲貝克漢熱衷於滑板運動。圖／摘自IG
克魯茲貝克漢熱衷於滑板運動。圖／摘自IG
貝克漢小兒子克魯茲和知名攝影師Justin Campbell合作，展現16歲男孩的率性粗獷特質。圖／摘自IG
貝克漢小兒子克魯茲和知名攝影師Justin Campbell合作，展現16歲男孩的率性粗獷特質。圖／摘自IG
貝克漢小兒子克魯茲和知名攝影師Justin Campbell合作，展現16歲男孩的率性粗獷特質。圖／摘自IG
貝克漢小兒子克魯茲和知名攝影師Justin Campbell合作，展現16歲男孩的率性粗獷特質。圖／摘自IG
貝克漢小兒子克魯茲和知名攝影師Justin Campbell合作，展現16歲男孩的率性粗獷特質。圖／摘自IG
貝克漢小兒子克魯茲和知名攝影師Justin Campbell合作，展現16歲男孩的率性粗獷特質。圖／摘自IG
貝克漢次子羅密歐前陣子推出精品廣告。圖／Saint laurent提供
貝克漢次子羅密歐前陣子推出精品廣告。圖／Saint laurent提供
貝克漢小兒子克魯茲和知名攝影師Justin Campbell合作，展現16歲男孩的率性粗獷特質。圖／摘自IG
貝克漢小兒子克魯茲和知名攝影師Justin Campbell合作，展現16歲男孩的率性粗獷特質。圖／摘自IG
有意往足球界發展的羅密歐貝克漢，最近和老爸一起看歐洲盃足球賽。圖／摘自IG
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維多利亞和大兒子布魯克林（右）、羅密歐。圖／摘自IG
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