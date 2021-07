女孩們一定要有自帶甜味潮鞋 小熊軟糖現身鞋底有夠可愛！

小熊軟糖HARIBO伴隨許多人成長,也是兒時記憶中不可或缺的一部分,因此時常成為了品牌們的靈感,曾化身為飾品、包款等超萌設計。而PUMA最新聯名,便把HARIBO的繽紛色彩,化成潮鞋的搶眼配置;並透過半透明鞋底,讓小熊軟糖現身,讓網友看了直呼「真的有夠可愛!」

PUMA以超Q小熊軟糖為設計主題,推出全新HARIBO夏日聯名系列商品,其中最吸睛的就是SUEDE by HARIBO鞋,麂皮鞋面佈滿小熊圖樣,半透明鞋底同樣搭配上滿版小熊圖騰。另一款SUEDE Triplex by HARIBO則採用金黃全麂皮鞋面搭配白色招牌鞋側彎刀設計,厚底側邊印上HARIBO 標語「The Happy World of HARIBO」,呼應品牌要帶給大家的歡樂正向氛圍。不僅如此,PUMA也推出多款聯名服飾,在設計上處處可窺見HARIBO經典小熊及跳豹輪番現身,並運用繽紛印花、薄荷綠色調設計為炎熱夏天帶來沁涼視覺享受。

另外,潮牌:CHOCOOLATE也在這季推出了「療癒系」的Le Petit Prince小王子聯名系列,以獨特的畫風、溫暖的色調帶來多款單品。包括了經典的小王子頭像、狐狸、蛇吞象及玫瑰等作為印花,並配上寶藍、白及橘棕色等代表色彩,呈現清新簡潔的風格。除了印花之外,:CHOCOOLATE也用上刺繡,增加系列奢華感。女孩們不會想錯過的繡花圖案水手裙,後幅衣領則印上小王子名言「All grown-ups were children first. But few of them remember it. 」,傳遞濃濃法式浪漫。

