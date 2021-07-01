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女孩們一定要有自帶甜味潮鞋 小熊軟糖現身鞋底有夠可愛！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PUMA RS-X3 HARIBO鞋3,480元。圖／PUMA提供
PUMA RS-X3 HARIBO鞋3,480元。圖／PUMA提供

小熊軟糖HARIBO伴隨許多人成長，也是兒時記憶中不可或缺的一部分，因此時常成為了品牌們的靈感，曾化身為飾品、包款等超萌設計。而PUMA最新聯名，便把HARIBO的繽紛色彩，化成潮鞋的搶眼配置；並透過半透明鞋底，讓小熊軟糖現身，讓網友看了直呼「真的有夠可愛！」

PUMA以超Q小熊軟糖為設計主題，推出全新HARIBO夏日聯名系列商品，其中最吸睛的就是SUEDE by HARIBO鞋，麂皮鞋面佈滿小熊圖樣，半透明鞋底同樣搭配上滿版小熊圖騰。另一款SUEDE Triplex by HARIBO則採用金黃全麂皮鞋面搭配白色招牌鞋側彎刀設計，厚底側邊印上HARIBO 標語「The Happy World of HARIBO」，呼應品牌要帶給大家的歡樂正向氛圍。不僅如此，PUMA也推出多款聯名服飾，在設計上處處可窺見HARIBO經典小熊及跳豹輪番現身，並運用繽紛印花、薄荷綠色調設計為炎熱夏天帶來沁涼視覺享受。

:CHOCOOLATE小王子聯名系列小王子繡花圖案T恤1,299元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE小王子聯名系列小王子繡花圖案T恤1,299元。圖／I.T提供

另外，潮牌:CHOCOOLATE也在這季推出了「療癒系」的Le Petit Prince小王子聯名系列，以獨特的畫風、溫暖的色調帶來多款單品。包括了經典的小王子頭像、狐狸、蛇吞象及玫瑰等作為印花，並配上寶藍、白及橘棕色等代表色彩，呈現清新簡潔的風格。除了印花之外，:CHOCOOLATE也用上刺繡，增加系列奢華感。女孩們不會想錯過的繡花圖案水手裙，後幅衣領則印上小王子名言「All grown-ups were children first. But few of them remember it. 」，傳遞濃濃法式浪漫。

PUMA流行系列HARIBO印花短袖T恤1,380元。圖／PUMA提供
PUMA流行系列HARIBO印花短袖T恤1,380元。圖／PUMA提供

:CHOCOOLATE小王子聯名系列水手裙1,999元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE小王子聯名系列水手裙1,999元。圖／I.T提供

PUMA Suede HARIBO鞋3,480元。圖／PUMA提供
PUMA Suede HARIBO鞋3,480元。圖／PUMA提供

:CHOCOOLATE小王子聯名系列小王子印花圖案T恤1,499元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE小王子聯名系列小王子印花圖案T恤1,499元。圖／I.T提供

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