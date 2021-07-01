不信軍魂喚不回？台灣品牌推軍風時計追憶「九二海戰」

軍事風格常令人嚮往，不是因為好戰，而是因為困頓時刻的堅毅，更能凸顯是非黑白與勇氣。本地品牌愛樂時elegantsis，推出以民國47年發生的「92海戰」為靈感的「海軍艦隊2.0-九二海戰紀念表」，以蔚藍色、航海地圖，召喚出一甲子前的忠貞愛國情操。

上一個世紀的八二三炮戰，不僅是中國與台灣的火力交拼，也是共產勢力與自由世界的兩相對決，發生於民國47年9月1日的「九二海戰」，是由我國海軍補給沱江艦與護航艦隊在敵眾我寡的局勢下，以奇襲戰術獲勝。這段史實讓elegantsis得到啟發，推出海軍艦隊2.0-九二海戰紀念表。

以俐落打磨的表殼並搭配表冠船槳配飾，面盤中刻有半立體的浮雕台灣海峽海域圖，除了將過往的海上榮光完美移植於面盤，六點鐘方向刻有金色的望遠鏡、軍刀與船錨圖案，是海軍「值更官」的立體軍徽，同時展現濃厚的海軍艦隊風骨。

同樣迷戀軍事風格？漢米爾頓（Hamilton）則有一只卡其野戰系列（KHAKI FIELD）青銅機械表，38毫米的青銅表殼會隨時間舊化，宛如追憶往昔的美好時光，簡潔的黑、白雙色面盤，是過往一二次世界大戰時的經典設計，但換上新一代H-50手上鍊機芯，具備80小時動力儲存。