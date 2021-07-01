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40歲曹政奭「機智醫生」又萌又帥氣！4招養出超強童顏

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
曹政奭在「機智的醫生生活」中，圈粉無數。圖／摘自IG
曹政奭在「機智的醫生生活」中，圈粉無數。圖／摘自IG

當紅韓劇「機智的醫生生活2」正在熱播，主角之一的韓星曹政奭，在劇中飾演一位愛家的好爸爸，也是有超強肝移植技術的醫師，時而耍萌、時而展現專業度，還能秀出好歌喉，再度圈粉不少人。已經40歲的曹政奭，但在劇中都展現出絕佳的童顏好膚質，讓人好羨慕，而他為工作一直很克制，靠4招養出好膚質，其中一招最重要就是「不要擔心自己變老」。

招式一、不要擔心變老

曹政奭很淡定看待變老這件事。圖／摘自IG
曹政奭很淡定看待變老這件事。圖／摘自IG

年齡已經奔4的曹政奭，面對年齡增長這件事，他曾經受訪時，就大方說「沒有皺紋才奇怪」，認為隨著年齡比大，有皺紋很正常，要用正面態度看待，而且對他來說，細紋就是記錄歲月的痕跡，也代表他努力的過程。

招式二、隨時防曬

曹政奭平常工作都會重視防曬。圖／摘自IG
曹政奭平常工作都會重視防曬。圖／摘自IG

隨時防曬對演員來說很重要，曹政奭透露，雖然工作常常要化妝，但他很重視補妝，能讓肌膚看起來狀況比較好，而且因為防曬是會需要一直補，因此要記得補擦防曬。

招式三、保濕敷臉很重要

曹政奭養出童顏肌，平常很重視保濕。圖／摘自IG
曹政奭養出童顏肌，平常很重視保濕。圖／摘自IG

而每天下戲之後，曹政奭在清潔臉部肌膚後，最重視保養的一點就是「保濕」，而他也會常常敷面膜來保濕，短時間讓肌膚能吸飽水分，對男人來說，肌膚保濕是最重要的保養關鍵。

招式四、運動養出好身材

熱愛運動的曹政奭，曾經笑說，「還好我愛運動」，因為演員得要保持身材，控制飲食，還好他喜歡運動，因此能保持住最佳狀態。

曹政奭

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