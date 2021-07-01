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PChome 24h購物「這夏，有計畫」活動全站下殺34折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物啟動7月涼夏計畫，全站下殺34折起，再抽PS5主機遊戲、realme GT旗艦機。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物啟動7月涼夏計畫，全站下殺34折起，再抽PS5主機遊戲、realme GT旗艦機。圖／PChome 24h購物提供

今年上半年受疫情影響，民眾生活方式大幅改變，消費行為、商品需求及支付習慣都出現典型轉移，PChome 24h購物公布今年上半年整體消費趨勢，隨著全國防疫警戒實施、民眾在家時間倍增，許多上班族及家庭主婦購物量能轉移至線上通路，促使全站主要消費客群以25～54歲為大宗、占比達近6.5成，其中又以45～65歲的新客數成長最多，18～34歲的客單價更提升超過2成；無現金支付方式也更勝過往，使用信用卡付款占比突破5成、行動支付則超過3成。

PChome 24h購物指出，今年上半年居家防疫衍伸多元消費需求，前5大熱賣品類依序為宅家吃喝、防疫用品、宅家家電、居家辦公教學用品、宅家娛樂健身用品。進一步分析榜單，「宅家吃喝」跳居榜首，適合囤放備存的速食麵、零食、飲品湧現搶購熱潮；配合防疫政策，全台民眾防護意識高漲，推升口罩、酒精、護目鏡等「防疫用品」需求熱度居高不下，整體銷量更有年增逾3倍的漲幅，穩坐上半年熱銷第二；長時間宅在家，帶動享受生活的儀式感興起，「宅家家電」如清淨機、影音劇院、電風扇等名列熱賣品類第三名；企業與各級學校實施居家辦公及教學，拉抬筆電、視訊設備買氣竄升；「宅家娛樂健身用品」則衝上熱賣第五，任天堂Switch主機、健身環等買氣暢旺。

迎接7月盛夏，PChome 24h購物即日起啟動「這夏．有計畫」活動，全站下殺34折起，使用Pi拍錢包綁指定卡筆筆再享5% P幣回饋無上限；7月26日前全站消費滿額登記抽PS5主機遊戲超值組、Aopen無線投影機等大獎，7月31日前App消費滿490元登記再抽realme GT旗艦機。

此外，7月強檔品牌活動上陣，7月9日至7月16日開跑3M年中大促，消費滿額登記送愛馬仕香皂及IRIS循環扇，7月15日品牌日最高再贈888 P幣。更精選各大品類推出系列夏季促惠活動，涼夏狂降夯品「品諾14吋DC遙控立扇」下殺55折、特價1,080元就可輕鬆入手；「美國OSTER隨我型果汁機」外型簡約輕巧，破盤小資價千元有找；「3M可水洗涼夏兩用被（單人）」材質輕透瞬涼，全系列任兩件88折，加贈雅漾活泉水。

3M可水洗涼夏兩用被（單人），即日起至7月5日上午10點59分折後特價2,455元。圖／PChome 24h購物提供
3M可水洗涼夏兩用被（單人），即日起至7月5日上午10點59分折後特價2,455元。圖／PChome 24h購物提供
品諾14吋DC遙控立扇DF-1403DR，PChome 24h購物即日起至7月5日上午10點59分特價1,080元。圖／PChome 24h購物提供
品諾14吋DC遙控立扇DF-1403DR，PChome 24h購物即日起至7月5日上午10點59分特價1,080元。圖／PChome 24h購物提供
美國OSTER隨我型果汁機，PChome 24h購物即日起至7月5日上午10點59分特價999元。圖／PChome 24h購物提供
美國OSTER隨我型果汁機，PChome 24h購物即日起至7月5日上午10點59分特價999元。圖／PChome 24h購物提供

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