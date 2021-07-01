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居家防疫煮到厭世 全聯美味堂涼拌小菜系列拯救食慾

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
涼拌蜇絲，售價59元。圖／全聯福利中心提供
涼拌蜇絲，售價59元。圖／全聯福利中心提供

氣溫持續飆升，居家防疫煮飯煮到沒梗，靠涼拌即食料理解救全家食慾！全聯調理熟食自有品牌「美味堂」宣布將從7月2日至7月29日期間限定推出「涼夏即食樂」系列，共有6款超適合夏日開胃的涼拌小菜，建議售價59～79元，買回家打開就能立即為餐桌加菜。

6款系列商品中，油燜苦瓜、雪菜百頁、大千六一絲為今年首度登場的新品，油燜苦瓜特選台灣特產白玉苦瓜，精細工法去除苦澀味，並使用獨家醬汁炆火細心烹調，口感香甜回甘，夏日涼爽退火首選。雪菜百頁則為江浙道地小菜，採用非基改黃豆製成千張百頁，散發出自然豆香，搭配雪菜清爽脆口。而命名由來相當有趣的大千六一絲，則是精選6種不同顏色食材切成絲狀，爽脆口感配上清爽調味，是最適合夏天的涼拌小菜。另外，經典的醋溜雲耳、紅燒烤麩、涼拌蜇絲也都好評回歸，讓嘴饞民眾就近在全聯就能擁有多樣化選擇。

醋溜雲耳，售價59元。圖／全聯福利中心提供
醋溜雲耳，售價59元。圖／全聯福利中心提供
雪菜百頁，售價59元。圖／全聯福利中心提供
雪菜百頁，售價59元。圖／全聯福利中心提供
油燜苦瓜，售價59元。圖／全聯福利中心提供
油燜苦瓜，售價59元。圖／全聯福利中心提供
全聯「美味堂」宣布將從7月2日至7月29日期間限定推出「涼夏即食樂」系列涼拌小菜。記者黃筱晴／攝影
全聯「美味堂」宣布將從7月2日至7月29日期間限定推出「涼夏即食樂」系列涼拌小菜。記者黃筱晴／攝影
大千六一絲，售價59元。圖／全聯福利中心提供
大千六一絲，售價59元。圖／全聯福利中心提供
紅燒烤麩，售價79元。圖／全聯福利中心提供
紅燒烤麩，售價79元。圖／全聯福利中心提供

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