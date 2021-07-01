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7-11力挺在地芒果！「愛文芒果杯、愛文芒果雙拼」開吃

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN以行動力挺在地芒果，藉由便利的銷售通路，讓各地消費者都可以就近品嘗到當季新鮮的芒果好滋味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN以行動力挺在地芒果，藉由便利的銷售通路，讓各地消費者都可以就近品嘗到當季新鮮的芒果好滋味。圖／7-ELEVEN提供

今年芒果豐收，7-ELEVEN與農糧署合作，採購優質在地芒果，以行動力挺在地農民，讓各地消費者都可以就近品嘗到當季新鮮的芒果好滋味。7-ELEVEN多年來依不同產季引進當令新鮮蔬果，也於門市推出個人化小規格的切片水果，使得超過6,100家門市成為果農穩定產銷通路，特別是在疫情期間市場人流管控，超商安心衛生的販售模式，也成為農民的強力銷售管道。

本次7-ELEVEN特別精選夏季當令的人氣果種「愛文芒果」，果肉金黃、口感細緻香氣濃郁，即日起於全門市推出個人化「愛文芒果杯」、「愛文芒果雙拼」，免削皮、拆封即能享用；並同步於線上平台「i預購」推出6入裝的「在欉紅愛文芒果」。7月5日起也將於全門市開賣重達400g的切片盒裝「愛文芒果家庭號」，方便小家庭作為冰箱常備水果，售價109元。

另外，7月2日起7-ELEVEN也將陸續於實體門市預購、線上「i預購」平台推出多款愛文芒果禮盒，售價依規格從550元至800元不等，提供多元選擇，尤其適合購買整箱送禮，每日限量販售。

7-ELEVEN即日起於全門市推出個人化「愛文芒果杯」、「愛文芒果雙拼」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於全門市推出個人化「愛文芒果杯」、「愛文芒果雙拼」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於全門市推出個人化「愛文芒果杯」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於全門市推出個人化「愛文芒果杯」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市將於7月2日上午11點起開放預購「愛文芒果禮盒」，每箱約3公斤，1箱預購價768元、4箱預購價2,160元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市將於7月2日上午11點起開放預購「愛文芒果禮盒」，每箱約3公斤，1箱預購價768元、4箱預購價2,160元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於全門市推出「愛文芒果雙拼」，售價55元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於全門市推出「愛文芒果雙拼」，售價55元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN以行動力挺在地芒果，藉由便利的銷售通路，讓各地消費者都可以就近品嘗到當季新鮮的芒果好滋味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN以行動力挺在地芒果，藉由便利的銷售通路，讓各地消費者都可以就近品嘗到當季新鮮的芒果好滋味。圖／7-ELEVEN提供

芒果 7-Eleven

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