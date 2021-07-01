週末吃好一點！ 4家信義區名店分享餐外帶最低59折起

三級警戒延長下的週末要怎麼過？當然是在家吃起來！4家位於信義區的名店，包過新光三越A9館的享香檳（Chambistro）海鮮餐酒館、米其林餐盤推薦餐廳WILDWOOD、橘色涮涮屋A9館、美式早午餐廳樂子the Diner，都推出多人分享餐優惠，外帶最低59折起，為週末居家防疫生活帶來療癒與活力。

享香檳海鮮餐酒館將宅家安心餐進化推出第二波「宅家開心」四人與雙人組合餐，以最低6折起的價位，提供漁夫蒸煮式式加拿大野生龍蝦、美國PRIME肋眼10盎司牛排、爐烤厚切香料帶骨豬肋排…等精選菜色，讓消費者宅在家也能享用到餐廳同等美味。

凡點購享香檳套餐，便可用優惠價每份330元，加價購「比利時白酒淡菜盆」、「香料椒鹽噴汁雞翅」和「富樂500毫升精釀蜂蜜或經典英倫風味啤酒」，可以在家用雞翅配啤酒，感受夏日異國風情。

同樣位於新光三越A9館的米其林餐盤推薦餐廳WILDWOOD，則推出在家安心吃四人套餐，有原木燒烤牛排「美國頂級乾式熟成28日紅屋牛排35盎司」、「紐西蘭乾式熟成7日丁骨羊排」、「美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼25盎司」三種主菜可以選擇，全都提供外帶59折優惠。

除主菜以外，在家安心吃四人套餐內容包含「哈密瓜沙拉、碎奇莫札瑞拉起司、榛果油醋汁」、「蘿蔓生菜沙拉、櫻桃蘿蔔、酸裸麥麵包、帕瑪森醬汁」兩款爽口開胃沙拉；「炙烤綠蘆筍、蘑菇醬、培根」、「酥脆中卷、柚子蛋黃醬、芝麻」兩道熱前菜噴香誘人；「薯條、辣味番茄醬」、「奶油馬鈴薯泥」、「青花菜、櫻桃番茄」、「炙烤玉米、帕馬森起司」、「自製小黃瓜泡菜」五樣配菜，搭配主菜享用讓整體風味口感更為加乘。

除此之外，在家安心吃四人套餐還附贈佐餐紅酒或白酒一瓶（亦可選擇海尼根零酒精啤酒四瓶及一瓶氣泡水）；餐後甜點為TART TAIPEI六入手工酥塔包含焦糖布蕾、班蘭咖椰、北海道起司三款經典人氣口味。

在疫情前經常一位難求的橘色涮涮屋A9館，則推出獨家代煮海陸即饗鍋服務，鍋內品項除了包含新鮮活沙蝦、干貝、九孔、蛤蜊等澎湃海味，更可依照個人喜好選擇肉品、前菜、附餐等，連店內招牌黃金粥也由店內服務人員專業代熬煮。為確保用餐品質，橘色涮涮屋A9館代煮服務外送範圍僅限距離4公里範圍以內。

要是用餐所在超過4公里外，也可以用外帶或宅配的方式享受橘色涮涮屋餐點。比如每日限量、在inline線上平台販售的「安心饗橘海陸套餐」，便提供冷凍宅配，售價每套3,800元，價格已包含宅配運費，全台各縣市皆可透過黑貓低溫配送，每套附贈橘色專屬保冷袋。

「安心饗橘海陸套餐」內含多款嚴選食材，以店內人氣第一的「美國頂級Prime小牛排」搭配「頂級伊比利黑毛豬」，並豪邁加入龍蝦、鮑魚、牡蠣等七款海味組成「海鮮盛合」，另外更提供橘色人氣小點，手工鮮蝦丸、手工軟絲丸、日本甜玉米等。在甜品方面，則可品嘗到銀耳紅棗蓮子湯。此外，還能依照個人喜好加購日本松葉蟹腳、北海道干貝、活凍龍蝦、日本牡蠣、南非鮑魚切片等豐富海味選品。