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這個夏季怎麼穿？LOGO設計超夯形塑最潮姿態、個性印花打造自信造型

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
LEVI'S®重新詮釋招牌Logo設計，推出多款T恤，具備高辨識度之外，還形塑出最潮態度。圖／LEVI'S®提供
LEVI'S®重新詮釋招牌Logo設計，推出多款T恤，具備高辨識度之外，還形塑出最潮態度。圖／LEVI'S®提供

眼看新冠肺炎疫情趨緩，解除三級警戒有望，能更安心的外出之際，你的夏季行頭準備好了沒？LEVI'S®重新詮釋招牌Logo設計，推出多款T恤，具備高辨識度之外，還形塑出最潮態度。AllSaints則準備了沙漠為靈感的印花系列，為夏日妝點些許繽紛色彩，讓人一展自信風格。

牛仔褲大廠LEVI'S®1967年打造出指標性的Batwing Logo，並運用於不同的單品上，這一季品牌重新詮釋經典元素，讓消費者得以透過Logo T恤滿足穿搭需求。除白黑、白基本款外，LEVI'S®加入許多大膽配色，亦有將鮮明及活潑氛圍的印花設計融入其中，既能呈現出個人風格，也更符合夏季氛圍。另外，LEVI'S®還推出俐落、個性兼具的Modern Vintage Logo系列，利用漸變、撞色及3D處理，點綴的花卉圖案給予視覺上強烈感受。

AllSaints準備了沙漠為靈感的印花系列，為夏日妝點些許繽紛色彩，讓人一展自信風格。圖／AllSaints提供
AllSaints準備了沙漠為靈感的印花系列，為夏日妝點些許繽紛色彩，讓人一展自信風格。圖／AllSaints提供

而AllSaints則提供了多款獨特印花單品，藉由各式花卉、唯美浪漫動物圖騰，為英倫率性增添了幾分優雅。像是Cassus印花系列，就以抽象感花卉印花散落在粉嫩布料上，絲質混紡面料打造，觸感更為細緻。Rejuvenate印花的襯衫與洋裝，皆選用觸感輕薄的人造絲面料製成，輔以仲綠色手繪印花呈現夏日叢林，為女裝帶來濃厚夏季風情。或以細緻的蝴蝶、鳥類、蛇等獨特手繪圖騰，呈現復古氛圍的Somnium印花系列，其中的無袖上衣則是搭配金屬拉鍊及不對稱下擺造型，極富個性。

LEVI'S®Modern Vintage Logo女裝T恤1,090元。圖／LEVI'S®提供
LEVI'S®Modern Vintage Logo女裝T恤1,090元。圖／LEVI'S®提供

AllSaints Heather印花無袖長洋裝。圖／AllSaints提供
AllSaints Heather印花無袖長洋裝。圖／AllSaints提供

AllSaints Vinia漸層長裙9,500元。圖／AllSaints提供
AllSaints Vinia漸層長裙9,500元。圖／AllSaints提供

AllSaints Leni Rejuvenate印花短版襯衫5,000元。圖／AllSaints提供
AllSaints Leni Rejuvenate印花短版襯衫5,000元。圖／AllSaints提供

手繪 新冠肺炎

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