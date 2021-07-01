有沒有金瑞亨是男主角的掛？《我的上流世界》穿搭就她最帥

甫播出大結局的NETFLIX豪門狗血劇《我的上流世界》讓觀眾看得相當過癮，捧紅了「國民渣男」李賢旭之外，金瑞亨的潛在男一人設也在最後兩集大爆發，展現「大嫂其實是大哥」的帥氣，火力全開把精品穿上身，其中一套還和《黑道律師文森佐》全汝彬撞衫。

金瑞亨在戲中出身富二代又嫁入豪門，懂藝術又會經營、人美心善，估計是編劇心中的最愛，她表現女性經理人的知性穿搭，也讓人看得目不暇給。最後兩集拚奢華選搭20萬元的比利時頂級DELVAUX的經典Brillant、Tempête，以鮮明銳利的黑、白色包款，配襯BURBERRY早秋迷彩大衣。此外，全劇最動人的橋段大概是她向先生坦承自己的性向，先生卻立馬敞開胸懷肯定她，兩人像朋友一樣好好吃頓飯，她身上穿的是灰黑色系Alexander McQUEEN秋冬系列，搭配品牌經典Story包款。