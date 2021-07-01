聽新聞
test
0:00 / 0:00
有沒有金瑞亨是男主角的掛？《我的上流世界》穿搭就她最帥
甫播出大結局的NETFLIX豪門狗血劇《我的上流世界》讓觀眾看得相當過癮，捧紅了「國民渣男」李賢旭之外，金瑞亨的潛在男一人設也在最後兩集大爆發，展現「大嫂其實是大哥」的帥氣，火力全開把精品穿上身，其中一套還和《黑道律師文森佐》全汝彬撞衫。
金瑞亨在戲中出身富二代又嫁入豪門，懂藝術又會經營、人美心善，估計是編劇心中的最愛，她表現女性經理人的知性穿搭，也讓人看得目不暇給。最後兩集拚奢華選搭20萬元的比利時頂級DELVAUX的經典Brillant、Tempête，以鮮明銳利的黑、白色包款，配襯BURBERRY早秋迷彩大衣。此外，全劇最動人的橋段大概是她向先生坦承自己的性向，先生卻立馬敞開胸懷肯定她，兩人像朋友一樣好好吃頓飯，她身上穿的是灰黑色系Alexander McQUEEN秋冬系列，搭配品牌經典Story包款。
此外，她在劇中詮釋多套白色的西裝，包括DIOR Bar Jacket，也和《黑道律師文森佐》全汝彬撞衫，穿了白色JAYBAEK Couture西裝外套，以不對稱縐褶領表現出精緻的工藝。而金瑞亨在戲裡穿了超多DINT服裝，多半選穿背心、西褲來搭襯其他襯衫單品，也表現大嫂鄭瑞賢的知性、英氣；DINT是2009年由申洙眞（Shin Soo Jin）創辦的品牌，她曾擔任過婚紗設計師，因此在俐落的職場輪廓中融入柔美的細節，也成為DINT的特色，深獲都會女性的喜愛；她旗下還有另個高端品牌KELLY SHIN，是更為俐落的極簡輪廓，金瑞亨詮釋了一套白色西服，展現貴氣華麗又有個性的品味，是令人印象深刻的造型。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言