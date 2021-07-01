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有沒有金瑞亨是男主角的掛？《我的上流世界》穿搭就她最帥

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
金瑞亨在《我的上流世界》穿搭表現挺拔帥氣的知性品味。圖／取自tvN Drama臉書專頁、截自NETFLIX
金瑞亨在《我的上流世界》穿搭表現挺拔帥氣的知性品味。圖／取自tvN Drama臉書專頁、截自NETFLIX

甫播出大結局的NETFLIX豪門狗血劇《我的上流世界》讓觀眾看得相當過癮，捧紅了「國民渣男」李賢旭之外，金瑞亨的潛在男一人設也在最後兩集大爆發，展現「大嫂其實是大哥」的帥氣，火力全開把精品穿上身，其中一套還和《黑道律師文森佐》全汝彬撞衫。

金瑞亨在戲中出身富二代又嫁入豪門，懂藝術又會經營、人美心善，估計是編劇心中的最愛，她表現女性經理人的知性穿搭，也讓人看得目不暇給。最後兩集拚奢華選搭20萬元的比利時頂級DELVAUX的經典Brillant、Tempête，以鮮明銳利的黑、白色包款，配襯BURBERRY早秋迷彩大衣。此外，全劇最動人的橋段大概是她向先生坦承自己的性向，先生卻立馬敞開胸懷肯定她，兩人像朋友一樣好好吃頓飯，她身上穿的是灰黑色系Alexander McQUEEN秋冬系列，搭配品牌經典Story包款。

此外，她在劇中詮釋多套白色的西裝，包括DIOR Bar Jacket，也和《黑道律師文森佐》全汝彬撞衫，穿了白色JAYBAEK Couture西裝外套，以不對稱縐褶領表現出精緻的工藝。而金瑞亨在戲裡穿了超多DINT服裝，多半選穿背心、西褲來搭襯其他襯衫單品，也表現大嫂鄭瑞賢的知性、英氣；DINT是2009年由申洙眞（Shin Soo Jin）創辦的品牌，她曾擔任過婚紗設計師，因此在俐落的職場輪廓中融入柔美的細節，也成為DINT的特色，深獲都會女性的喜愛；她旗下還有另個高端品牌KELLY SHIN，是更為俐落的極簡輪廓，金瑞亨詮釋了一套白色西服，展現貴氣華麗又有個性的品味，是令人印象深刻的造型。

《我的上流世界》金瑞亨詮釋DELVAUX Tempête包款。圖／截自NETFLIX
《我的上流世界》金瑞亨詮釋DELVAUX Tempête包款。圖／截自NETFLIX
金瑞亨身穿Alexander McQUEEN秋冬系列，搭配品牌經典Story包款。圖／截自NETFLIX
金瑞亨身穿Alexander McQUEEN秋冬系列，搭配品牌經典Story包款。圖／截自NETFLIX
DELVAUX Brillant Box Calf包款，20萬5,900元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Brillant Box Calf包款，20萬5,900元。圖／DELVAUX提供
金瑞亨詮釋Alexander McQUEEN秋冬系列。圖／截自NETFLIX
金瑞亨詮釋Alexander McQUEEN秋冬系列。圖／截自NETFLIX
金瑞亨身穿BURBERRY 2021早秋系列大衣、襯衫。圖／截自NETFLIX
金瑞亨身穿BURBERRY 2021早秋系列大衣、襯衫。圖／截自NETFLIX
DELVAUX Tempête Supple Calf包款，18萬4,900元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Tempête Supple Calf包款，18萬4,900元。圖／DELVAUX提供
金瑞亨（右）身穿Alexander McQUEEN秋冬系列，搭配品牌經典Story包款。圖／截自NETFLIX
金瑞亨（右）身穿Alexander McQUEEN秋冬系列，搭配品牌經典Story包款。圖／截自NETFLIX
Alexander McQUEEN Story包款。圖／Alexander McQUEEN提供
Alexander McQUEEN Story包款。圖／Alexander McQUEEN提供
金瑞亨多次選穿韓國品牌DINT服裝。圖／取自tvN Drama臉書專頁
金瑞亨多次選穿韓國品牌DINT服裝。圖／取自tvN Drama臉書專頁
《我的上流世界》金瑞亨（右）穿BURBERRY 2021早秋系列搭配DELVAUX Brillant包款。圖／截自NETFLIX
《我的上流世界》金瑞亨（右）穿BURBERRY 2021早秋系列搭配DELVAUX Brillant包款。圖／截自NETFLIX
金瑞亨（左）在《我的上流世界》與《黑道律師文森佐》的全汝彬，都穿白色JAYBAEK Couture西裝外套。圖／取自tvN Drama臉書專頁、NETFLIX提供
金瑞亨（左）在《我的上流世界》與《黑道律師文森佐》的全汝彬，都穿白色JAYBAEK Couture西裝外套。圖／取自tvN Drama臉書專頁、NETFLIX提供
金瑞亨和警察對談時，身穿DIOR經典Bar Jacket。圖／截自NETFLIX
金瑞亨和警察對談時，身穿DIOR經典Bar Jacket。圖／截自NETFLIX
金瑞亨演繹韓國品牌DINT背心與西褲。圖／取自tvN Drama臉書專頁
金瑞亨演繹韓國品牌DINT背心與西褲。圖／取自tvN Drama臉書專頁
《我的上流世界》金瑞亨詮釋DELVAUX Tempête包款。圖／截自NETFLIX
《我的上流世界》金瑞亨詮釋DELVAUX Tempête包款。圖／截自NETFLIX
金瑞亨身穿韓國品牌KELLY SHIN時裝，帥氣又霸氣。圖／取自tvN Drama臉書專頁
金瑞亨身穿韓國品牌KELLY SHIN時裝，帥氣又霸氣。圖／取自tvN Drama臉書專頁
金瑞亨身穿韓國品牌KELLY SHIN時裝，帥氣又霸氣。圖／取自tvN Drama臉書專頁
金瑞亨身穿韓國品牌KELLY SHIN時裝，帥氣又霸氣。圖／取自tvN Drama臉書專頁
《我的上流世界》金瑞亨（右）選搭DELVAUX Brillant。圖／截自NETFLIX
《我的上流世界》金瑞亨（右）選搭DELVAUX Brillant。圖／截自NETFLIX
金瑞亨在機場和所愛的藝術家道別時，詮釋韓國品牌DINT背心與西褲。圖／取自tvN Drama臉書專頁
金瑞亨在機場和所愛的藝術家道別時，詮釋韓國品牌DINT背心與西褲。圖／取自tvN Drama臉書專頁
金瑞亨身穿韓國品牌KELLY SHIN時裝，帥氣又霸氣。圖／取自tvN Drama臉書專頁
金瑞亨身穿韓國品牌KELLY SHIN時裝，帥氣又霸氣。圖／取自tvN Drama臉書專頁

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