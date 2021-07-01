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網購Lisa款粉紅項鍊、山P款手表！寶格麗LINE期間限定

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
品牌代言人山下智久配戴BVLGARI BVLGARI Aluminium系列計時碼表搭飛機。圖／取自IG @tomo.y9
品牌代言人山下智久配戴BVLGARI BVLGARI Aluminium系列計時碼表搭飛機。圖／取自IG @tomo.y9

居家防疫刷手機填空，看到Lisa代言寶格麗的最新照片珠寶很美，山下智久帶著帥氣手表搭飛機很羨慕。而從明天開始，再多滑兩下，就可以把錢變成這些令人開心的珠寶和手表的樣子了。

義大利珠寶，首度在品牌LINE官方帳號上推出期間限定網路精品店，自7月2日起期間快閃限定至7月20日止，一共有7款作品可於線上商店選購：Lisa於最新廣告上配戴的粉紅色漸層Divas’ Dream系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊、2021新品的B.zero1 玫瑰金啞光黑陶瓷項鍊、B.zero1 ROCK玫瑰金黑陶瓷項鍊、B.zero1玫瑰金項鍊、Serpenti Viper玫瑰金與白K金鑲鑽項鍊、以及Divas’ Dream玫瑰金珍珠母貝項鍊及玫瑰金鑲鑽項鍊。

期間限定網路精品店更提供獨家販售的Serpenti Forever Maxi Chain紅鶴粉色包款套組，內容包括承襲品牌Heritage典藏系列的粗鍊帶項鍊與蛇首扣環設計的Serpenti Forever Maxi Chain包款，搭配雙色的心型零錢包吊飾與紅鶴粉色BVLGARI Maxi Logo及愛心圖案的上等斜紋雪莉巾。包身簡潔優雅，搭配同色系的粗鍊帶以及黃金色的金屬蛇首扣環，象牙蛋白石色小羊皮內襯印有粉色愛心圖案，絕對是七夕為愛加溫的首選。

除了限定套組之外，提供線上購物的包款還包括品牌經典的Serpenti Forever系列小牛皮包款與小皮件配件，備有最本季主打款祖母綠色與淨白瑪瑙色兩種色彩選擇。男士小皮件則有BVLGARI BVLGARI系列，可搭配山下智久同系列的BVLGARI BVLGARI Aluminium系列三針或計時腕表配戴，是都會型男不可或缺的時髦配件。

女表則提供三款不同材質的Serpenti Seduttori系列腕表，備有玫瑰金與精鋼款、精鋼款與精鋼鑲鑽款，水滴型表殼及象徵蛇麟的六角形表鍊，為日常穿搭增添奢華魅惑氣息。

BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI玫瑰金與精鋼腕表，約22萬0,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI玫瑰金與精鋼腕表，約22萬0,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever淨白瑪瑙色小牛皮手提肩背包，約87,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever淨白瑪瑙色小牛皮手提肩背包，約87,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper白K金鑽石墜鍊，約21萬3,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper白K金鑽石墜鍊，約21萬3,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI MAN 編織小牛皮銀手環，20,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI MAN 編織小牛皮銀手環，20,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金三環項鍊，14萬3,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金三環項鍊，14萬3,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever祖母綠色小牛皮Wallet On Chain手拿包，約50,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever祖母綠色小牛皮Wallet On Chain手拿包，約50,700元。圖／寶格麗提供
LINE獨賣BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain紅鶴粉色包款套組，12萬4,000元。圖／寶格麗提供
LINE獨賣BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain紅鶴粉色包款套組，12萬4,000元。圖／寶格麗提供
LINE獨賣BVLGARI Divas’ Dream系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊，14萬6,300元。圖／寶格麗提供
LINE獨賣BVLGARI Divas’ Dream系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊，14萬6,300元。圖／寶格麗提供
寶格麗自7月2日起期間快閃限定至7月20日止首度在品牌LINE官方帳號上推出期間限定網路精品店。圖／寶格麗提供
寶格麗自7月2日起期間快閃限定至7月20日止首度在品牌LINE官方帳號上推出期間限定網路精品店。圖／寶格麗提供
品牌代言人山下智久配戴BVLGARI BVLGARI Aluminium系列計時碼表搭飛機。圖／取自IG @tomo.y9
品牌代言人山下智久配戴BVLGARI BVLGARI Aluminium系列計時碼表搭飛機。圖／取自IG @tomo.y9
品牌代言人Lisa配戴BVLGARI Divas’ Dream系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊。圖／寶格麗提供
品牌代言人Lisa配戴BVLGARI Divas’ Dream系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM系列鋁合金計時腕表，13萬1,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM系列鋁合金計時腕表，13萬1,600元。圖／寶格麗提供

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