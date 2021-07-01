網購Lisa款粉紅項鍊、山P款手表！寶格麗LINE期間限定

居家防疫刷手機填空，看到Lisa代言寶格麗的最新照片珠寶很美，山下智久帶著帥氣手表搭飛機很羨慕。而從明天開始，再多滑兩下，就可以把錢變成這些令人開心的珠寶和手表的樣子了。

義大利珠寶，首度在品牌LINE官方帳號上推出期間限定網路精品店，自7月2日起期間快閃限定至7月20日止，一共有7款作品可於線上商店選購：Lisa於最新廣告上配戴的粉紅色漸層Divas’ Dream系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊、2021新品的B.zero1 玫瑰金啞光黑陶瓷項鍊、B.zero1 ROCK玫瑰金黑陶瓷項鍊、B.zero1玫瑰金項鍊、Serpenti Viper玫瑰金與白K金鑲鑽項鍊、以及Divas’ Dream玫瑰金珍珠母貝項鍊及玫瑰金鑲鑽項鍊。

期間限定網路精品店更提供獨家販售的Serpenti Forever Maxi Chain紅鶴粉色包款套組，內容包括承襲品牌Heritage典藏系列的粗鍊帶項鍊與蛇首扣環設計的Serpenti Forever Maxi Chain包款，搭配雙色的心型零錢包吊飾與紅鶴粉色BVLGARI Maxi Logo及愛心圖案的上等斜紋雪莉巾。包身簡潔優雅，搭配同色系的粗鍊帶以及黃金色的金屬蛇首扣環，象牙蛋白石色小羊皮內襯印有粉色愛心圖案，絕對是七夕為愛加溫的首選。

除了限定套組之外，提供線上購物的包款還包括品牌經典的Serpenti Forever系列小牛皮包款與小皮件配件，備有最本季主打款祖母綠色與淨白瑪瑙色兩種色彩選擇。男士小皮件則有BVLGARI BVLGARI系列，可搭配山下智久同系列的BVLGARI BVLGARI Aluminium系列三針或計時腕表配戴，是都會型男不可或缺的時髦配件。