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米其林一星MUME主理人林泉 打造新品牌tuk tuk與雞王
由米其林一星餐廳MUME行政主廚林泉（Richie Lin）領軍、旗下擁有MUME、 Le Blanc、baan、Coast共4個餐飲品牌的湘樂餐飲集團（MMHG，MUME Hospitality Group），預計7月發表兩個新品牌，分別是靈感來自泰國街頭美食的tuk tuk，以及主打南海雞飯的「雞王」。
俗稱「嘟嘟車」的tuk tuk，是泰國曼谷街頭常見的三輪摩托車，泰國路邊經常可以看見這樣的「嘟嘟車」四處游走，在車來人往的街邊販售在地美食。林泉領軍的 tuk tuk，正希望在這樣輕鬆、平價、生活化的氛圍下，供應泰式河粉、乾炒冬蔭小捲、炸蝦頭…等泰國風味料理。tuk tuk預計單價大約在新台幣100至200元左右，很適合一個人享用。
單點價位同樣在新台幣100至200元之譜的「雞王」，則主打泰式風味的海南雞飯。以大量香料烹煮雞肉、薑黃與雞高湯製成雞飯，再搭配上美味的泰式沾醬。
tuk tuk與「雞王」的品牌定位，都是大眾化的平價泰國美食；與湘樂餐飲集團與泰國廚神Ian Kittichai攜手的Coast泰國餐廳，以及跟星級泰國主廚Thitid Tassanakajohn （Chef Ton）所共同打造的baan，分別以不同的角度切入台灣餐飲市場。
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