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檸檬也需要關心！消費停滯價格低迷 九如檸檬推直購

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
消費停滯，檸檬價格低迷，九如鄉農會總幹事向外尋求協助。圖／九如鄉農會提供
消費停滯，檸檬價格低迷，九如鄉農會總幹事向外尋求協助。圖／九如鄉農會提供

夏季是台灣水果盛產期，除了超產三成的芒果，檸檬也需要消費者幫忙。因為近期連續下雨，不少產地農民搶著採收，因此檸檬價格低迷，屏東九如農會是檸檬產地，疫情下大家宅在家，消費停滯深受其害，因此農會出面收購穩住價格，也推產地直送，夏天檸檬消暑，消費者也能幫忙訂購。

屏東九如鄉農會總幹事龔泰文表示，因為南部近期連續下雨，農民搶收，這幾天檸檬價格跌得很快，每台斤價格不到10元，因此農會出面，以每台斤10元價格收購穩住檸檬價格，很多地方銷售檸檬，對外號稱是九如檸檬，但實際上不必然都是，今年檸檬盛產，又遇到疫情期間消費停滯，因此銷售受阻。

龔泰文表示，春天的檸檬果實樹上掛果至少6個月才可採收，九如的檸檬風味香氣都不同，這裡的農民年紀也偏高，因此農會盡些社會責任，過去九如檸檬沒有做共同運銷，以小規模服務農民為主，因此農會也沒有機器與設備，現階段都採用人工選別，總幹事本人也是協助監督選果，這幾天也透過農會系統團購銷售，價格立刻穩住，希望也透過直銷，讓台灣的消費者可以品嘗南台灣夏季檸檬。

消費停滯，檸檬價格低迷，九如鄉農會總幹事向外尋求協助，產地直送盼穩住價格。圖／九如鄉農會提供
消費停滯，檸檬價格低迷，九如鄉農會總幹事向外尋求協助，產地直送盼穩住價格。圖／九如鄉農會提供

農會 農民 屏東

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