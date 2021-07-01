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穿火辣高衩短褲裝 李函、曾之喬曬YSL新款人氣手拿包
前陣子我們才看到今年春夏Saint Laurent推出的Le 5 à 7復古腋下包掀起一陣搶購潮，熱賣程度可說是品牌今年的人氣王代表。而不讓它專美於前，Saint Laurent另一款Puffer Sade手拿包也擄獲眾多女星的心，像是曾之喬、韓國女星金秀賢、李函最近都紛紛曬出這款包的穿搭照，另外像是李寶英在前陣子完結的《我的上流世界》劇中，也曾搭配這系列包款，設計風格可以說是既隨性又典雅，非常百搭。
帶空氣感的包包一直是這幾季的流行，Puffer Sade以柔軟的小羊皮製成，同樣擁有蓬鬆飽滿的包身，菱格絎縫細節和搭配磁扣的信封式翻蓋包扣，顯得經典大方又帶點復古風。內裡為一個主分層與一個拉鍊口袋，空間算是頗足夠，並點綴小巧精緻的金色YSL徽標。全系列目前共提供黑色、白色和黃色3種顏色。
Puffer Sade形象廣告也特別找來英國超模凱特模絲主演，慵懶自在的姿態更展現出手拿包顛覆以往的刻板印象，變得可以拎得很輕鬆、很適合日常搭配。
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