好想去泰國水上市場！RIMOWA季節新箱 重現熱帶度假氛圍

即使歐盟多國展開雙手，讓台灣旅客免隔離就能自由的觀光，然而變種新冠病毒來勢洶洶，離真正跨州旅行的那天，尚有一定的距離。不過，豪華旅行箱品牌RIMOWA就選在此刻，以泰國著名的丹能莎朵水上市場為靈感，打造季節新品，透過鮮豔飽和色彩，讓人重返熱帶度假氛圍。

距離曼谷車程3小時的丹能莎朵水上市場，是許多人初次到訪泰國時的標準行程之一，獨特文化體驗，也成為了RIMOWA Essential系列全新色調靈感。在過去，RIMOWA每一季都會從世界各地擷取不同的印象色彩，包括冰島黑沙灘、印尼火山等，都曾經化成Essential系列的行李箱配色。此次，設計團隊則把水上市場帶給人們的感受，包括了濕熱的氣候、多條載著遊客小船的情景，轉化成新一季的色調。RIMOWA取材自泰國美食經常使用的芒果，完成了陽光橙的Mango；青竹綠色Bamboo，則令人想起當地用於建築以至烹飪的翠竹。

青竹綠色Bamboo Essential系列行李箱配色，令人想起泰國用於建築以至烹飪的翠竹。。圖／RIMOWA提供

同時延續過去細節處理，RIMOWA全新的Essential系列行李箱，從手把、拉鍊，以至Logo和滾輪底托，都打造出一致的色彩效果。喚起曾經到訪的人，都有過的繁忙水道上船隻售賣的各種蔬果的鮮明記憶。在還沒能恣意出國旅行的當下，足以能藉此神遊熱帶度假的氛圍。這系列提供包括登機箱、Check-In L及Trunk Plus三種尺寸選擇，是否能如同先前推出的款式，一樣受到歡迎？十分考驗死忠粉的接受度。

取材自泰國美食經常使用的芒果，完成了陽光橙的Mango Essential系列行李箱配色。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Essential系列Check-In L行李箱30,700元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Essential系列登機箱23,600元。圖／RIMOWA提供