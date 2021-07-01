聽新聞
test
0:00 / 0:00
糖果色指甲油、霧面眉筆 GUCCI彩妝新品登場！
最近雖然因為宅在家、戴口罩而減少化妝的機會，但是如果需要應付較為正式的視訊會議，能方便增添好氣色的商品就是最佳幫手。GUCCI旗下彩妝系列最近又推出了新品，已經在101 GUCCI專賣店限定發售。包含自由寫意防水眉筆、異彩琉光指甲油和5款新色薄紗唇膏，剛好都是很多人在化妝步驟裡最在意的重點商品，簡單幾筆就能打造亮麗妝感，非常方便！
主打霧面、鉛筆質感的自由寫意防水眉筆，筆尖採用極細的三角形筆芯設計，另一端帶有螺旋眉刷可以梳理出自然毛流感，並具備不易暈染並防水的功效。色系方面，有適合白皙膚色的01蜜糖，而06自然黑可締造濃密立體的眉型，05霧灰則能打造柔和夢幻的妝感。其他還有02金棕、03淺棕和04栗棕。外觀依然延續彩妝系列標誌性的淺粉色筆身，綴有金色飾邊和GUCCI金色字樣。
另一個新品是異彩琉光指甲油，這次網羅10種創意總監Alessandro Michele最喜歡的顔色，包含延續之前秀色在握指甲油系列的米蘭達綠、多蘿西綠松石、瑪拉緋紅、安納貝爾玫瑰和黑水晶外，還有艾倫緋紅、佩吉珊瑚橘、冬日戀人、瑪西亞鈷藍和米麗安薄荷綠5種新色，像是彩虹糖果般明亮討喜。指甲油以植物萃取為基礎，配上量身訂製的刷頭更好上色，而且快乾持久。瓶身靈感源自於復古細頸瓶，以圓弧羅紋型的蓋柄搭配時尚的梨形透明玻璃瓶身，更顯高雅。
此外，以玫瑰碎花印花管身聞名的薄紗唇膏系列，這次也加入了全新5色，包括213愛情至上、307甜橙露易絲、310夢深緣淺、410玫蘭不再和518艾米緋頰。同樣獨特輕盈溫和滋潤配方，就像色彩濃郁的潤唇膏一樣，簡單一抹就有好氣色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言