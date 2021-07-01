經典餐點變餐盒！好丘推4款便當 還有療癒音樂相伴

位於台北四四南村內，以貝果與多樣化餐點為主力餐點的「好丘」信義店，即日起以店內的招牌餐點推出外帶餐盒，包括有腐乳雞腿貝果堡、果香鴨胸貝果堡等4種不同選擇，增添民眾防疫居家的餐飲變化性。另外好丘也攜手「Packer 派歌」，為民眾用餐時光增添音樂的慰藉。

好丘信義店此次推出的4款餐盒，「腐乳雞腿貝果堡」選用雞腿排搭配醬王殿的鳳梨腐乳醬，藉由水果酵素為雞肉帶來軟嫩口感，再搭配上生菜與水梨片。「果香鴨胸貝果堡」則選用宜蘭豪野鴨燻製鴨胸，搭配生菜、蘋果片、花東香丁醬與自製芒果莎莎醬，帶有酸甜開胃的滋味。另外還有「炸腐乳雞球飯」、「果木燻臘飯」2款飯食，均以菜飯搭配主食，附有漬物、茶香溏心蛋、烤蔬菜、涼拌時蔬。每份餐盒售價均為250元，1份即可外送，外送費50元。

為了幫助民眾舒緩情緒，好丘也攜手「Packer派歌」數位服務，以距離、房間、等待等主題，規劃「好好吃頓飯．好好聽首歌」，可於KKBOX、Spotify、StreetVoice三個平台聆聽，藉由放鬆的音樂，為民眾舒緩身心。