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瑪丹娜、菲董、豐臀金都圈粉！潮度爆表的「牙齒珠寶」

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
瑪丹娜配戴Gabby Elan Jewelry的為她訂製的鑽石牙齒珠寶。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
瑪丹娜配戴Gabby Elan Jewelry的為她訂製的鑽石牙齒珠寶。圖／取自IG @gabbyelanjewelry

經歷疫情而兩度停擺的紐約時裝周，因疫苗普及於本季恢復走秀。前LV（Louis Vuitton）女裝創意總監Marc Jacobs的同名品牌，於紐約當地時間6月28日於紐約公立圖書館舉辦2021年秋季時裝秀，顏色鮮豔大膽、線條簡約和幾何輪廓，整體相當年輕街頭風的設計廣受好評。而被稱為「時尚小馬哥」的Marc Jacobs今日也開心地上自己IG分享本季的代表性作品，並po出配戴「牙齒珠寶」的自拍照，還刻意舔著門牙上的寶石並tag設計師珠寶品牌Gabby Elan Jewelry，表達自己開心喜悅的心情，也讓這個「有錢潮人」最愛的牙齒珠寶「grill」成為熱議話題。

在紐約經銷名表、珠寶、並提供「牙齒珠寶」訂製服務的Gabby Elan Jewelry來頭不小。創辦人Gabby Pinhasov本來是來自以色列的年輕牙醫技師，他在80年代開始注意到街頭潮人流行在牙齒上裝飾珠寶，被稱為「grillz」，商業嗅覺很好的他，90年代便在布魯克林區開設專門幫客人訂製牙齒珠寶的店舖，而後兒子Elan也開始幫忙。如今這家以父子雙人名字為名的設計師珠寶品牌Gabby Elan Jewelry，位於紐約曼哈頓的「鑽石區」（Diamond District），父子分別負責牙齒珠寶與訂製珠寶，忠實客戶包括瑪丹娜、菲董（Pharell）、詹皇（LeBron James）、「豐臀金」金卡達珊（Kim Kardashian）、當紅歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）等。

菲董、瑪丹娜都是牙齒珠寶grillz品牌Gabby Elan Jewelry的忠實客戶。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
菲董、瑪丹娜都是牙齒珠寶grillz品牌Gabby Elan Jewelry的忠實客戶。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
當紅美國饒舌樂手ASAP Rocky向Gabby Elan Jewelry訂製多款牙齒珠寶，並登上各大媒體。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
當紅美國饒舌樂手ASAP Rocky向Gabby Elan Jewelry訂製多款牙齒珠寶，並登上各大媒體。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
當紅美國饒舌樂手ASAP Rocky向Gabby Elan Jewelry訂製多款牙齒珠寶，並登上各大媒體。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
當紅美國饒舌樂手ASAP Rocky向Gabby Elan Jewelry訂製多款牙齒珠寶，並登上各大媒體。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
紐約的Gabby Elan Jewelry以訂製牙齒珠寶聞名。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
紐約的Gabby Elan Jewelry以訂製牙齒珠寶聞名。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
Gabby Elan Jewelry為詹皇訂製的珠寶，上面裝飾詹皇專屬的獅子圖騰。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
Gabby Elan Jewelry為詹皇訂製的珠寶，上面裝飾詹皇專屬的獅子圖騰。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
Gabby Elan Jewelry為詹皇訂製的珠寶，上面裝飾詹皇皇冠圖騰。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
Gabby Elan Jewelry為詹皇訂製的珠寶，上面裝飾詹皇皇冠圖騰。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
菲董配戴Gabby Elan Jewelry訂製牙齒珠寶。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
菲董配戴Gabby Elan Jewelry訂製牙齒珠寶。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
Gabby Elan Jewelry為杜娃黎波訂製的珠寶，彩色蝴蝶是她的標誌。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
Gabby Elan Jewelry為杜娃黎波訂製的珠寶，彩色蝴蝶是她的標誌。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
Gabby Elan Jewelry為菲董訂製的珠寶，以22k金鑲嵌玫瑰切割VS等級白鑽、黃鑽、紅寶石、藍寶石、祖母綠。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
Gabby Elan Jewelry為菲董訂製的珠寶，以22k金鑲嵌玫瑰切割VS等級白鑽、黃鑽、紅寶石、藍寶石、祖母綠。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
菲董配戴Gabby Elan Jewelry訂製牙齒珠寶。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
菲董配戴Gabby Elan Jewelry訂製牙齒珠寶。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
詹皇是Gabby Elan Jewelry的忠實客戶。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
詹皇是Gabby Elan Jewelry的忠實客戶。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
「時尚小馬哥」Marc Jacobs在IG秀出自己的牙齒珠寶。圖／取自IG @themarcjacobs
「時尚小馬哥」Marc Jacobs在IG秀出自己的牙齒珠寶。圖／取自IG @themarcjacobs
Gabby Elan Jewelry為金卡達珊訂製鑲嵌白色蛋白石的珠寶。圖／取自IG @gabbyelanjewelry
Gabby Elan Jewelry為金卡達珊訂製鑲嵌白色蛋白石的珠寶。圖／取自IG @gabbyelanjewelry

珠寶 牙齒 紐約

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